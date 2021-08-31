Mersin'de bir polis memuru, 2 köpek havladığı için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den şikayetçi oldu

31 Ağustos 2021 Salı, 17:34

Mersin'de, 'Zaytung' haberlerini aratmayan bir olay yaşandı. İlde bir polis memuru, 2 köpeğin havladığı ve kendisini 'ürküttüğü' gerekçesiyle, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den şikayetçi oldu.

Mersin Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlattı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, müfettişlere ifade verdi. Seçer, yaşananları "Zaytung haberi değil, gerçek" diyerek, sosyal medya hesabından paylaştı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Seçer, paylaşımında, "Zaytung haberi değil gerçek! Sabah namaza giderken havlayan köpekten ürken "polis memuru"nun şikayeti üzerine Valilik'in gönderdiği müfettişe ifade verdim. Korktuğu için beni şikayet eden memura mı bu şikayeti ciddiye alıp soruşturma açana mı yanayım? Allah sonumuzu hayretsin!" ifadelerini kullandı.

BAŞARIR: ŞAKA DEĞİL GERÇEK

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da, Cumhuriyet’le paylaştığı videoda yaşananlara tepki gösterdi.

Başarır, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi anlatacaklarıma sizler de inanmayacaksınız. Mersin’de 2 köpek, sabah namazını kıldıktan sonra yürüyen bir polis memurunu ürküttüğü için, havladığı için, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’den şikayetçi oldu. Mersin Valiliği soruşturma başlattı. Ve bugün Mersin Belediye Başkanımız müfettişlere ifade verdi.

Evet, sabah namazını kıldıktan sonra Ankara Belediyesi’ne giden, attığı imzalarla, verdiği ihalelerle Ankaralıyı milyarlarca lira zarara uğratan Melih Gökçek hakkında bir tek soruşturma yok, ayakkabı kutularıyla ilgili bir tek soruşturma yok, yolsuzlukla ilgili bir tek soruşturma yok, Mersin sokaklarında 2 köpeğin havlaması, bir memuru ürkütmesi yüzünden soruşturma açılıyor. Vah benim güzel ülkeme…Gerçekten şaka mı gerçek mi dedim, Sayın Başkan ile konuştum, gerçek çıktı. Yazıklar olsun."