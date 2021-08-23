CHP'li Başarır'dan Mersin Valisi Su'ya: "Ya tayin isteyin ya da istifa edin"

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 11:24

Mersin Valiliği, Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli’de aracı durdurulan polislere “şerefsiz” diyen AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’a sahip çıkan bir açıklama yapmıştı. Mersin Valisi Ali İhsan Su’ya, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır sert sözlerle yanıt verdi.

CHP'li Başarır, Vali Su'ya hitaben şu ifadeleri kullandı:

“Siz Mersin’in valisisiniz, 1 milyon 850 bin kişinin valisisiniz, benim de polislerin de Abanoz Yaylası’ndaki çobanın da valisisiniz. Sizin, ‘kapıma yaklaşma çekil’ , ‘Erdemli’ye her geldiğimde bu pislikle karşılaşıyorum’ diyen, görevini yapmaya çalışan polislere ‘şerefsiz’ diyen milletvekiline bir cevabınız var mı? Siz, AKP’yi mi temsil ediyorsunuz? Twitter hesabınıza baktım, AKP milletvekillerini takip ediyorsunuz, Cumhurbaşkanını, Bakanları takip ediyorsunuz. Bir tek CHP’li milletvekilini, belediye başkanlarını takip etmiyorsunuz. Bu kadar mı taraflısınız? Siz Mersin’e yakışmıyorsunuz. Mersin’de böyle vali istemiyoruz. Ya Mersin’in valisi olun ya tayin isteyin ya da istifa edin. Biz taraflı, AKP’nin il başkanı gibi davranan vali istemiyoruz. Siz 22 yıllık mesai arkadaşlarınız olan polislerin haklarını savunun, milletvekilinin değil”

"ADINIZ GİBİ MUHTEREM OLABİLSEYDİNİZ"

Twitter hesabından CHP’li Başarır’a cevap veren İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce’yi de sert dille eleştiren CHP’li Başarır şu sözleri dile getirdi:

“Keşke adınız gibi muhterem olabilseydiniz. Bir polise ‘şerefsiz’ kelimesi kullanılıyor ancak sen bana hakaret ediyorsun. İftira attığımı söylüyorsun. O polisler 22 yıl bu devlete hizmet vermiş. Senin gibi atanmamış. Bana iftira atacağına o milletvekilinden hesap sor, validen hesap sor, o emniyet müdüründen hesap sor. Şerefsiz kelimesi için söylenecek sözünüz yok mu? Pislik kelimesi için söylenecek sözünüz yok mu? Allah göstermesin bu sözleri bir muhalefet partisi milletvekili söyleseydi neler yapardınız, ne tweetler atardınız. Artık biraz edep, ahlak bir parça utanmanız olsun.”