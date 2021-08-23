CHP'li Başarır'dan memur zammı tepkisi

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 17:27

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklisinin 2022-2023 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonucunu açıkladı.

Buna göre, hükümet, memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yaptı. CHP'Lİ BAŞARIR: BU ZAM YİNE BUHAR OLACAK

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, memurlara yapılan zam oranına ilişkin olarak, "İktidar, memurlara sarayın penceresinden bakmaya devam ediyor!" ifadelerini kullandı..

Başarır, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Memurlar 2022'nin ilk 6 ayı için %5 artı enflasyon farkı, ikinci 6 ayı için %7 artı enflasyon farkı oranında zam alacak. Her ay otomatiğe bağlanan “güncellemeler” ile yapılan bu zam yine buhar olacak!" dedi.