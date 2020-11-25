Mersin'de boş arazide patlama

Mersin'de boş bir arazide patlama meydana geldi, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

DHA
25 Kasım 2020 Çarşamba, 01:49
Mersin'de boş arazide patlama
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Gece saatlerin merkez Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi 6055 sokaktaki boş arazide, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Çevrede korku ve endişe yaratan patlamada bazı evlerin camları kırıldı. Olay yerine gelen polis, patlamanın kaynağını belirlemek için çalışma başlattı. patlamada can kaybı ve yaralanan olmadığı belirtildi. Soruşturma sürdürülüyor.


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