Beyoğlu'nda yangın paniği

Beyoğlu'nda Pierre Loti Fransız Lisesi'nin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

cumhuriyet.com.tr
29 Temmuz 2021 Perşembe, 19:48
Beyoğlu'nda yangın paniği
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Alınan bilgiye göre, Tomtom Mahallesi Tomtom Kaptan Sokak'ta bulunan Pierre Loti Fransız Lisesi'nin Beyoğlu yerleşkesindeki binada çatı izolasyonu sırasında yangın çıktı.

EKİPLER OLAY YERİNE GELDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, kısa sürede söndürüldü.


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