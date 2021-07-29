17 ilde 20 yangın hala sürüyor

29 Temmuz 2021 Perşembe, 19:09

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, iki günde 17 ilde 58 orman yangını çıktığını, 7 ildeki 20 yangının sürdüğünü açıkladı.

Pakdemirli, Tiwtter hesabından son iki gündeki orman yangınlarına dair bilgileri paylaştı. Bakan, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye geneli 28-29 Temmuz tarihlerinde 17 ilimizde toplam 58 orman yangını meydana geldi. Bu yangınların 38 tanesini kontrol altına aldık.

Adana, Antalya, Kayseri, Kütahya, Mersin, Muğla, Osmaniye olmak üzere 7 ilde toplam 20 yangını kontrol altına alma çalışmalarımız devam ediyor.

Yangınları kontrol altına almak için; 2 İHA, 3 Uçak, 38 Helikopter, 1 İnsansız Helikopter, 680 Arazöz ve 4.000 personelimiz görevde.

Bu süreçte tüm zor şartlara rağmen var gücüyle çalışan orman kahramanlarımıza, onları destekleyen tüm kamu kurumlarımıza, belediyelerimize, özel sektörümüze ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.”

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Öte yandan, Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Orman Yangını Yönetim Merkezi'nde gazetecileri yangınlarla ilgili bilgilendirdi.

Bakan Pakdemirli, ülke genelindeki yangınlara havadan ve karadan müdahale edildiğini belirterek, "3 uçak, 38 helikopter, 472 arazöz ve 4 bin personelle yangınlarla mücadele ediyoruz." dedi. Yangınların mutlaka kontrol altına alınacağına değinen Pakdemirli, ciddi bir koordinasyon kurduklarını bildirdi.

Yangınlarda oluşan hasarlarla ilgili bilgi veren Pakdemirli, "Hasarlarla ilgili ilk tespitlerimize göre, 150 büyükbaş, bin küçükbaş, 6 bin dekar tarım arazisi ve 500 dekar ağırlıklı muz serasında zarar var." diye konuştu. Pakdemirli, zarar tespitlerinin devam edeceğine değindi.

Muğla'nın Milas ilçesindeki yangın hakkında konuşan Pakdemirli, "Güvercinlik'te bir otelin boşaltılması söz konusu oldu ve tahliye başladı" ifadesini kullandı.

Pakdemirli, "Yangınların sebebiyle ilgili çok yönlü soruşturma ve araştırma ilgili kolluk kuvvetleri ve adli mercilerle yapılıyor." dedi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da bölgede incelemelere katıldığını belirtti.

Manavgat'taki orman yangınına ilişkin Kurum, "Yangının söndürüldüğü alanlarda hasar tespit çalışmalarını başlattık." dedi.

Tüm kurumların yangınla mücadele çalışmasına katıldığını vurgulayan Kurum, "Devletin tüm imkanları Antalya'mız için, Manavgat'ımız için seferber edilmiş durumda. Tüm ekiplerimiz sahalarda." ifadesini kullandı.

Yerleşim yerlerindeki hasarlar hakkında bilgi veren Kurum, "76 yapı, 155 bağımsız bölüm incelendi ve bu çerçevede 77 bağımsız bölümün yanarak acil ağır hasarlı veya yıkık olduğunun tespiti yapıldı."

ÇAVUŞOĞLU: YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da dünden itibaren yangın bölgesinde olduklarını ve çalışmaları yakından takip ettiklerini bildirdi. Yangının çıkış nedenleri ile ilgili çalışma yürütüldüğünü aktaran Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tüm birimlerimiz bu yangınların neden çıktığıyla ilgili gerekli soruşturmayı yapıyor" dedi.

Bir yandan söndürme çalışmaları sürerken, diğer taraftan da yardım çalışmaları yapıldığını anlatan Çavuşoğlu, "6 noktada Kızılay sıcak yemek servisi yapıyor, diğer giyecek gibi acil ihtiyaçların karşılanması için muhtarlarla bir iletişim ağı oluşturuldu. Vatandaşlarımıza yardımları zamanında ulaştırmak için AFAD'ın koordinasyonunda bir lojistik merkezi oluşturuldu." diye konuştu.

"GEREKLİ ADIMLAR ATILIYOR"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter'dan açıklama yaparak "Cennet vatanımızda çıkan yangınların kaynağı ve sebebi başsavcılıklar tarafından her yönüyle araştırılmaktadır. Bütün ihtimaller titizlikle inceleniyor, ilgili tüm kurumlarca gerekli adımlar hassasiyetle atılıyor" dedi.

"BELEDİYE TEYAKKUZ HALİNDE"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Ciğerlerimizi yakan yangınları büyük bir üzüntü ile takip ediyorum. İzmir’de ormanlara girişler Valilikçe yasaklandı. Belediye ekiplerimiz teyakkuz halinde. Şüpheli bir durumla karşılaşırsanız emniyetle ya da bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ormanlarımızı birlikte koruyalım” dedi.

Konuyla ilgili Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

Meteoroloji Müdürlüğünden alınan hava tahmini raporlarında sıcaklık değerlerinin artacağı belirtildiğinden, önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, mevsimsel veya insani faktörlere dayalı olarak orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek, 30 Temmuz 2021 tarihinden itibaren ormanlık alanlarda meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı giriş çıkışların yasaklanması kararlaştırılmıştır.

Orman Bölge Müdürlüğünce yangın yönünden tehlikeli alanlarla, mutlak korunması gerekli kıymetli alanlara girişçıkışlar, 6831 Sayılı Yasanın 74. maddesi uyarınca Valilik oluru alınmak suretiyle kısıtlanacak veya yasaklanacaktır.

Acil durumlarda ise sözlü talimatlar uygulanacak, takiben en kısa sürede yazılı olura dönüştürülecektir. Belirtilen piknik yapılacak alanlar ile 30. Maddesinde belirtilen girişi yasaklanan tehlikeli ve kıymetli alanların kontrolü Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Balıkesir Şube Müdürlüğü ve/veya Orman İşletme Müdürlükleri ile Jandarma Komutanlıklarınca sağlanacaktır.

Ormanlık alanlar ile ormanlık alanların civarında izin verilen yerlerde (ormanlık alanlarda önceden belirlenerek ilan edilen kamp yerleri hariç) 31.10.2021 tarihine kadar mangal, semaver, ateş yakılmasına saat 20.00den sonra müsaade edilmeyecektir

Ayrıca, enerji nakil hatlarından çıkabilecek orman yangınlarına karşı TEİAŞ ve Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından her türlü tedbirlerin alınması, alınan kararlar arasında yer aldı.

KALIN'DAN AÇIKLAMA: MİLLİ FELAKET

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Orman yangınları milli felakettir. Kurumlar eşgüdümle mücadele veriyor. Savcılıklar yangınların sebeplerini inceliyor" dedi.

Twitter'dan açıklama yapan Kalın şu ifadeleri kullandı:

"Orman yangınları milli bir felakettir. Tüm kurumlarımız eşgüdüm halinde yoğun bir mücadele veriyor. Savcılıklar yangınların sebeplerini çok yönlü olarak inceliyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Çalışmalar aralıksız devam edecek."