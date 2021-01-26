Mersin’deki deprem sonrası CHP'li Antmen'den Akkuyu uyarısı: "Doğa bizi uyarıyor, 'Mersin cehenneme döner' diyor!"
Mersin’de meydana gelen deprem sonrası CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Santrali inşaatıyla ilgili bir kez daha uyarıda bulundu.
Mersin’de merkez üssü merkez Toroslar ilçesi Yeniköy Mahallesi olan 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Mersin’in Toroslar ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi’nde saat 15.48 sıralarında 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Toros Dağlarının eteklerinde 5,9 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Mersinliler tarafından da hissedildi. Vatandaşlar, deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşadı.
Depremin ardından Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Santrali inşaatının oluşturduğu risk de tekrar gündeme geldi. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, konuyla ilgili paylaşım yaparak "Doğa bizi uyarıyor. Mersin Akkuyu'da Nükleer Santral yapmayın diyor. Burada yaşanacak büyük bir depremde cennet Mersin cehenneme döner diyor!" ifadelerini kullandı.
İşte Antmen'in paylaşımı:
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan’a çocuklarının ömrünü veren başkan yeniden aday
- Sanatçı Mehtap Ar yoğun bakıma kaldırıldı
- Korkunun ve zavallılığın eseri
- Kaçırılan Gökhan Güneş yaşadıklarını anlattı
- Soylu, Devlet Bahçeli'nin koltuğuna aday
- Erdoğan Saadet’i üçe böldü
- İnce'nin partisinin ilk belediye başkanı belli oldu
- 'Reis'çiden ekonomi isyanı
- Bahçeli, Davutoğlu'yla görüşmesine dikkat çekti
- Alevilerin evleri yine işaretlendi
Video Haberler
- Bakanlardan gelişigüzel “keyif çayı”
- Sakarya'nın Hendek İlçesi'nde patlama sesi
- Sosyal medyadaki o video kurgu çıktı
- Antalya'da korkutan hortum
- Karısı tarafından sopa ve satırla darbedildi
- Alaska semalarında Kuzey Işıkları'nın müthiş şovu
- Kahramanmaraş'ta yük treni ile TIR böyle çarpıştı
- Dikkat! Et tüketirken sakın bunu yapmayın
- Korkunç an: İtfaiye erinin başına klima düştü
- Rus turistlere dehşeti yaşatan şüpheli böyle yakalandı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan’a çocuklarının ömrünü veren başkan yeniden aday
- Sanatçı Mehtap Ar yoğun bakıma kaldırıldı
- Korkunun ve zavallılığın eseri
- Kaçırılan Gökhan Güneş yaşadıklarını anlattı
- Soylu, Devlet Bahçeli'nin koltuğuna aday
- Erdoğan Saadet’i üçe böldü
- İnce'nin partisinin ilk belediye başkanı belli oldu
- 'Reis'çiden ekonomi isyanı
- Bahçeli, Davutoğlu'yla görüşmesine dikkat çekti
- Alevilerin evleri yine işaretlendi