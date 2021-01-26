Mersin’deki deprem sonrası CHP'li Antmen'den Akkuyu uyarısı: "Doğa bizi uyarıyor, 'Mersin cehenneme döner' diyor!"

26 Ocak 2021 Salı, 16:32

Mersin’de merkez üssü merkez Toroslar ilçesi Yeniköy Mahallesi olan 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Mersin’in Toroslar ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi’nde saat 15.48 sıralarında 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Toros Dağlarının eteklerinde 5,9 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Mersinliler tarafından da hissedildi. Vatandaşlar, deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşadı.



Depremin ardından Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Santrali inşaatının oluşturduğu risk de tekrar gündeme geldi. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, konuyla ilgili paylaşım yaparak "Doğa bizi uyarıyor. Mersin Akkuyu'da Nükleer Santral yapmayın diyor. Burada yaşanacak büyük bir depremde cennet Mersin cehenneme döner diyor!" ifadelerini kullandı.

İşte Antmen'in paylaşımı:



