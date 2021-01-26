Mersin’deki deprem sonrası CHP'li Antmen'den Akkuyu uyarısı: "Doğa bizi uyarıyor, 'Mersin cehenneme döner' diyor!"

Mersin’de meydana gelen deprem sonrası CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Santrali inşaatıyla ilgili bir kez daha uyarıda bulundu.

İHA
26 Ocak 2021 Salı, 16:32
Mersin’deki deprem sonrası CHP'li Antmen'den Akkuyu uyarısı:
Abone Ol google-news

Mersin’de merkez üssü merkez Toroslar ilçesi Yeniköy Mahallesi olan 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Mersin’in Toroslar ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi’nde saat 15.48 sıralarında 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Toros Dağlarının eteklerinde 5,9 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Mersinliler tarafından da hissedildi. Vatandaşlar, deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşadı.

Depremin ardından Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Santrali inşaatının oluşturduğu risk de tekrar gündeme geldi. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, konuyla ilgili paylaşım yaparak "Doğa bizi uyarıyor. Mersin Akkuyu'da Nükleer Santral yapmayın diyor. Burada yaşanacak büyük bir depremde cennet Mersin cehenneme döner diyor!" ifadelerini kullandı.

İşte Antmen'in paylaşımı:



En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler