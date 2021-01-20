Akkuyu Nükleer Santrali'ndeki patlama anı kameralara böyle yansıdı

20 Ocak 2021 Çarşamba, 11:23

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Mersin Büyükeceli'de Akkuyu Nükleer İnşaatındaki patlamanın görüntülerini "Yol yapım çalışmaları esnasında yaşanan ve birçok ev, sera ve aracın zarar gördüğü patlama anı" diyerek paylaştı.

Enerji ve Altyapı Yatırımlarından Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Mersin Akkuyu Nükleer Santrali’nın inşaatında meydana gelen ve yurttaşların endişelerini artıran patlamayla ilgili açıklama yaptı. Türkiye’de neredeyse bütün ilgili paydaşların itirazlarına karşın iktidarın ısrar ettiği nükleer politikası kapsamında Akkuyu’da inşaatı devam eden çalışmanın endişelere neden olduğuna işaret eden CHP’li Akın; şunları dile getirdi:

‘KAZA İHTİMALİ UYKULARIMIZI KAÇIRIYOR’

“Bütün sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve yurttaşlarımızın itirazına karşın iktidarın inatla yapımını sürdürdüğü Mersin Akkuyu Nükleer Santrali’nın inşaatında meydana gelen büyük patlama endişeleri arttırmıştır. Resmi makamlar tarafından patlamanın kontrollü yapıldığı belirtilirken; çevredeki yerleşim yerlerinin zarar gördüğü belirlenmiştir. Henüz inşaat halindeyken yol açma çalışmaları sırasında meydana geldiği belirtilen söz konusu kazanın; santralin faaliyette olduğu bir durumda yaşanması ihtimalini düşünmek bile uykularımızı kaçırmaktadır.”

‘NÜKLEERDE ISRARCI OLMAK AKIL TUTULMASIDIR’

Türkiye’nin yüzde 30 oranında enerji verimliliği potansiyeli ortadayken, nükleer santral gibi her zaman bir risk oluşturacak politikanın belirlenmesi mantıklı değildir. Tüm dünyada yeşil enerjiye geçiş için adımlar atılırken; Türkiye’de inşaatından, yakıt ihtiyacına işletmesinden atık yönetimine kadar Rusya tarafından yapılacak bir nükleer santral için ısrarcı olmak akıl tutulmasıdır.

‘VATANDAŞIN FATURASINA DA OLUMSUZ YANSIYACAK’

Öte yandan iktidarın plansız ve programsız yürüttüğü enerji politikaları vatandaşın faturasını olumsuz yansımaktadır. Akkuyu’da üretilecek elektriğin yarısı için devletin 15 yıl boyunca garanti ettiği alım fiyatının 12,35 dolar olması ise kaza riskinin yanı sıra nükleer santralin ekonomik olarak da kara deliğe dönüşeceğini göstermektedir.

‘BAKANLIK ENDİŞELERİ GİDERİCİ AÇIKLAMA YAPMALI’

Mersin başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızı kaygılandıran bu gelişmeyle ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın tüm yurttaşların endişelerini giderecek bir açıklama yapması gerekmektedir.

AKKUYU NÜKLEER A.Ş., PATLAMA İÇİN "KAZA" DEDİ

Akkuyu Nükleer Santrali bağlantı yolu inşaatında dün yaşanan ve çevredeki konutlarda hasara yol açan patlama ile ilgili açıklama yapan Akkuyu Nükleer A.Ş., patlamanın alt yüklenici şirket tarafından planlı delme ve patlatma çalışmaları sırasında yaşandığını bildirdi.

Şirket olayı ‘kaza’ olarak nitelerken, "alt yüklenici şirket ile koordineli şekilde olayın nedenlerine ilişkin detaylı soruşturmayı yürüten güvenlik kuvvetlerine gerekli her türlü desteği ve yardımı sağlamaktadır" bilgisini paylaştı.

Pprojenin iş sahibi ve yatırımcısı olan Akkuyu Nükleer A.Ş.'den yapılan yazılı açıklamada, patlamanın alt yüklenici şirket tarafından planlı delme ve patlatma çalışmaları sırasında yaşandığı belirtilirken, yaşanan olay "kaza" olarak nitelendi.

KAZALARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ İÇİN ÖNLEM ALINACAKTIR

İki kişinin cam kırıkları nedeniyle hafif şekilde yaralandığı belirtilen Akkuyu Nükleer A.Ş., açıklaması şöyle:

“Yaralanan vatandaşlara derhal yerinde acil müdahale yapılmıştır. Olay yerinde jandarma yetkilileri ve ilgili diğer kurumlar çalışmalarını sürdürmekte, hasar görmüş evlerde ikamet eden vatandaşların acil ihtiyaçları da karşılanmaktadır.

Mahallede yerel yetkililer tarafından yürütülen hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından zarar tazmini gerçekleştirilecektir. Akkuyu Nükleer A.Ş. alt yüklenici şirket ile koordineli şekilde olayın nedenlerine ilişkin detaylı soruşturmayı yürüten güvenlik kuvvetlerine gerekli her türlü desteği ve yardımı sağlamaktadır. Soruşturmanın ardından ileride bu tür kazaların önüne geçilmesi için gerekli önlemler alınacaktır.”