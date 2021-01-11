Mert Hakan formayı kaptı, golü attı
Erol Bulut, ağrıları olduğu bildirilen Valencia'nın yerine Erzurumspor karşısında Mert Hakan Yandaş'a ilk 11'de görev verdi.
Süper Lig'in 18. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, ligde son oynadıkları Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosuna göre ilk 11'de 1 değişikliğe gitti.
Erol Bulut, ağrıları olduğu bildirilen Valencia'nın yerine Erzurumspor
karşısında Mert Hakan Yandaş'a ilk 11'de görev verdi. Mert Hakan da Fenerbahçe'nin ilk golüne adını yazdırdı.
Sarı-lacivertliler, karşılaşmaya Altay Bayındır, Nazım Sangare, Marcel
Tisserand, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Mert Hakan
Yandaş, Dimitris Pelkas, Sinan Gümüş, Mame Thiam ilk 11 ile başladı.
Yedek kulübesinde ise Harun Tekin, Mauricio Lemos, Serdar Aziz, Papiss Cisse,
Mbwana Samatta, Valencia, Ferdi Kadıoğlu, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Uğur Kaan
Yıldız ve Serhat Ahmetoğlu yer aldı.
İKİ TAKIM ARASINDA 3. RANDEVU
Fenerbahçe ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'de 3. kez karşı karşıya geldi.
İki takım arasında ilk karşılaşma 2018-2019 sezonunda oynanmıştı. İlk yarıda Ülker Stadı'nda yapılan müsabaka 2-2 berabere tamamlanmış, ikinci yarıda Erzurum'da oynanan mücadeleyi ise sarı-lacivertli takım 1-0 kazanmıştı.
ERZURUMSPOR 1 DEĞİŞİKLİKLE SAHAYA ÇIKTI
Erzurumspor, Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir maçının kadrosuna göre ilk 11'de 1 değişiklik yaptı.
Teknik direktör Mesut Bakkal, Fenerbahçe maçına Farnolle, Cenk Ahmet Alkılıç, Teikeu, Hasan Hatipoğlu, Schwechlen, Osman Çelik, Petrus Boumal, Emrah Başsan, Obertan, Novikovas, Ricardo Gomes 11'i ile çıktı.
Bakkal, Medipol Başakşehir karşılaşmasında ilk 11'de şans verdiği Donald'ı yedekte bekletirken, yerine Petrus Boumal'ı sahaya sürdü.
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