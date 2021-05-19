Mert Hakan Yandaş ameliyat oldu

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın ameliyat olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
19 Mayıs 2021 Çarşamba, 18:42
Mert Hakan Yandaş ameliyat oldu
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Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş, kasık fıtığı ameliyatı oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Geçmiş olsun Mert Hakan Yandaş. Futbol A Takım sporcularımızdan Mert Hakan Yandaş başarılı bir kasık fıtığı operasyonu geçirmiştir. Oyuncumuz taburcu edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır.” 


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