Mert Hakan Yandaş ameliyat oldu
Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın ameliyat olduğunu açıkladı.
Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş, kasık fıtığı ameliyatı oldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Geçmiş olsun Mert Hakan Yandaş. Futbol A Takım sporcularımızdan Mert Hakan Yandaş başarılı bir kasık fıtığı operasyonu geçirmiştir. Oyuncumuz taburcu edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır.”
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