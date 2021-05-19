Mert Hakan Yandaş ameliyat oldu

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 18:42

Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş, kasık fıtığı ameliyatı oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Geçmiş olsun Mert Hakan Yandaş. Futbol A Takım sporcularımızdan Mert Hakan Yandaş başarılı bir kasık fıtığı operasyonu geçirmiştir. Oyuncumuz taburcu edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır.”