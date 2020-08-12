Mert Hakan'dan Şükrü Hanedar'a suç duyurusu!
Mert Hakan Yandaş, kendisine ait olduğu iddia edilen görüşmeleri kamuoyuna sızdırdığı gerekçesiyle Şükrü Hanedar hakkında suç duyurunda bulundu.
Sivasspor'dan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'ye imza atan Mert Hakan Yandaş transferinin yankıları hala sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Mert Hakan Yandaş'a ait olduğu iddia edilen whatsapp mesajları spor kamuoyunu sarsmıştı.
Mesajların sızdırılmasıyla mağdur duruma düşen Mert Hakan Yandaş'ın şikayetçi olup olmayacağı merak konusu iken 25 yaşındaki oyuncunun avukatı Elif Sağdıç Galatasaray İdari Direktörü Şükrü Hanedar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
Elif Sağdıç, basın ve kamuoyunun dikkatine notuyla paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
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