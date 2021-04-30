Merter'de metrobüste yangın çıktı

Merter'de içerisinde yolcu olmayan metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.

(DHA)
30 Nisan 2021 Cuma, 15:09
Merter'de metrobüste yangın çıktı
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Merter'de metrobüste yangın çıktı. İçerisinde yolcu olmayan metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Metrobüs yapılan müdahalenin ardından çekici yardımıyla götürüldü. 


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