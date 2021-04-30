Merter'de metrobüste yangın çıktı
Merter'de içerisinde yolcu olmayan metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.
Merter'de metrobüste yangın çıktı. İçerisinde yolcu olmayan metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.
Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Metrobüs yapılan müdahalenin ardından çekici yardımıyla götürüldü.
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