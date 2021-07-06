Merve Akpınar'ın 'kadın-erkek' eşitliği isyanı Türkiye'yi ayağa kaldırdı

06 Temmuz 2021 Salı, 09:59

Şanlıurfalı 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar, Ankara’da ilk kez bir hentbol salonunda antrenman yaptıktan sonra duygularını anlatmıştı. Haberin ardından birçok kurum, kuruluş ve kişi Merve’ye destek olmak için seferber oldu.

Ekrem İmamoğlu'nun akademisyen eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Kadıköy Belediyesi'nin Şanlıurfalı başkarı Şerdıl Dara Odabaşı, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Eczacıbaşı, İstanbul BBSK kulüpleri sosyal medyadan Merve'ye destek verdi.

Toprak sahaya çizgiler çekerek hentbol oynayan Şanlıurfa Konuklu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Merve Akpınar, “Çok mutluyum biraz da heyecanlıyım tabii. Bu kadar insanın beni böyle takip edeceğini ve duygu düşüncelerini söyleyeceğine hiç inanmazdım. Onlara karşı çok heyecanlıyım, telefonla dahi konuşamıyorum” dedi.

Sanatçı Hadise’nin sosyal medya hesaplarından kendi videosunu paylaşmasına çok şaşırdığını dile getiren Merve Akpınar, sözlerini şöyle tamamladı:

“Hadise’nin paylaşmasına ben çok şaşırdım. Onun gibi çok takipçisi olan bir insan beni paylaştı. Kitap okumayı çok seviyorum ve kitap okumayı hiç bırakmayacağım. Sporun derslere engel olduğunu düşünen bazı şahıslar var; ben onların ön yargılarını ilerleyen zamanlarda yıkacağım.”