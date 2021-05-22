Merve Büyük'ün tepki çeken videoyu paylaştığı aracın sahibine ceza kesildi
YENİ Malatyaspor'un milli futbolcusu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ün içinde bulunduğu 'çakar' ve 'sirenli' araç sürücüsüne ve sahibine polis ekipleri tarafından 4 bin 17 TL cezai işlem uygulandı.
Milli futbolcu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük İstanbul trafiğinde yasak olmasına rağmen çakar ve siren tertibatlı otomobil ile gezintiye çıkmış ve bu anları sosyal medyada paylaşmış ardından ise videoyu kaldırmıştı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri yaşanan olayın ardından çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen ekipler, otomobili Gaziosmanpaşa TEM Güney Yol üzerinde çakar ve siren tertibatı kullanarak emniyet şeridinde seyrettiği sırada durdurdu. Ekipler sürücü G.K. ve araç sahibi N.B.'ye çakar-siren tertibatı ile araç kullanmak ve emniyet şeridi ihlali suçlarından toplamda 4 bin 17 TL cezai işlem uyguladı.
Video Haberler
- Erdoğan'a hakkını helal etmeyen esnaf isyan etti
- Başkent'te gece yarısı skandal görüntüler!
- AKP'li belediyeden AKP'lilere: 45 milyon dolar nerede?
- Gasp dehşeti kamerada
- Rusya'da askeri tatbikat sırasında feci kaza
- Rus Donanması'na ait gemi İstanbul Boğazı’ndan geçti
- Motosikletten fırlayıp minibüsün üstüne düştü
- AA muhabirinden bakanları terleten 'Soylu' sorusu
- İki çocuk annesine eski eşi kurşun yağdırdı
- İzmir’i fırtına vurdu: 26 tekne battı
En Çok Okunan Haberler
- Soylu hakkında suç duyurusu
- Mahkeme, İBB'nin TÜRGEV kararını iptal etti
- AA muhabiri Musab Turan hakkında yeni gelişme
- Sedat Peker'in internet sitesi ile ilgili karar verildi
- Yanık'tan, kadına yönelik şiddete skandal yanıt
- Dikkat çeken Sedat Peker iddiası
- Erdoğan'dan gece yarısı yeni atamalar!
- Mehmet Ağar'la ilgili çarpıcı Beştepe iddiası
- Sert tepki: Üstel, yanında nasıl bir görev ifa ediyordu?
- Bilgisayar ve cep telefonlarına el konuldu