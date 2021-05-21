Adem Büyük’ün eşi Merve Büyük’ün sirenli araç görüntüleri tepki çekti

21 Mayıs 2021 Cuma, 23:24

Milli futbolcu Adem Büyük’ün eşi Merve Büyük İstanbul trafiğinde yasak olmasına rağmen çakar ve siren tertibatlı araç ile gezintiye çıktı. Küçük oğlu ile bu anları kayda alan Büyük, oğlunun “Anne biz polis miyiz?” sorusuna ise “evet” yanıtı verdi. Sosyal medyada bu anları paylaşan Merve Büyük tepkiler sonrası videoyu sildi.

Ünlü futbolcu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük sosyal medya üzerinde paylaştığı çakarlı ve siren tertibatlı araçla İstanbul gezintisi büyük tepki uyandırdı. Karayolları trafiğinde yasak olmasına rağmen kendisini ayrıcalıklı ilan ederek trafiğe çıkan Büyük, sık sık sirene basarak emniyet şeridinden ilerledi. Arka koltukta oturan oğlunun anne biz polis miyiz? sorusuna ise “evet” yanıtı veren Büyük'ün eğlendiği o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Merve Büyük gelen tepkilerin ardından ise gönderiyi silmek zorunda kaldı.

Merve Büyük, sosyal medya üzerinden bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“5 yaşımdaki evladımın sorduğu masumane bir sorunun olmadık noktalara çekiliyor olması cidden çok üzücü. Büyünce polis olmak isteyen masum bir erkek çocuğunun bu diyolagları neden sizi bu kadar rahatsız etti? Gerçekten anlamak mümkün değil. Hiçbir zaman çakarlı aracımız olmamıştır, videonun çekildiği araç siyasetçi bir aile dostumuzun aracıdır. Olaya konu olan aracı video çekimi esnasında benim kullandığım da gayet açık bir şekilde bellidir.”