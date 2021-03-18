Merve Kavakcı'nın kardeşinden sert yanıt

18 Mart 2021 Perşembe, 14:17

Twitter paylaşımı nedeniyle aldığı hapis cezası Yargıtay tarafından onanan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun, kararın Meclis’te okunmasıyla milletvekilliği düştü.

Gergerlioğlu ise bu süreçte milletvekilliğinin düşürülmesini Kavakcı’yla karşılaştırdı. Gergerlioğlu, “Milletin iradesiyle buraya geldim. Eğer karar okunursa Meclisi terk etmeyeceğim. Önceden Merve Kavakçıyı nasıl Meclisten attılarsa beni de atacaklar. 1994'te vekiller nasıl TBMM'de tutuklandıysa beni de tutuklayacaklar. Bu görüntüyü Türkiye Dünya görecek” dedi.

KAVAKCI'NIN KARDEŞİ TEPKİ GÖSTERDİ

Gergerlioğlu, milletvekilliğinin düşürülmesini Kavakcı ile karşılaştırmasına, Merve Kavakcı’nın kardeşinden yanıt geldi. AKP Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Gergerlioğlu’na tepki gösterdi.

Kavakcı şu ifadeleri kullandı:

“Merve Kavakcı’ya holiganca saldırarak 2 Mayıs 1999’da milli iradeye darbe yapıldığında hakkında mahkeme kararı YOKTU! PKK, FETÖ gibi terör örgütlerini desteklememişti! Sadece seçilerek, milli iradeyi temsilen geldiği Meclis’de hedef gösterildi. O zaman sesi çıkmayanlar şimdi ‘Merve Kavakcı’ya yapılanlar...’ diye destanlar yazıyor... 22 senedir sesi çıkmayan bazı zavallılar da ‘Bu vesile ile yine Merve Kavakcı’ya tekrar linç yapalım’ heyecanı yaşıyor... Terör seviciler birleşmiş ‘Merve Kavakcı’ diye ağlaşıyor. Bitmedi bir türlü had bildirme sevdanız!”

Merve Kavakcı’ya holiganca saldırarak 2 Mayıs 1999’da milli iradeye darbe yapıldığında hakkında mahkeme kararı YOKTU! PKK, FETÖ gibi terör örgütlerini desteklememişti! Sadece seçilerek, milli iradeyi temsilen geldiği Meclis’de hedef gösterildi. O zaman sesi çıkmayanlar şimdi + — Dr. Ravza KAVAKCI KAN ???? (@RavzaKavakci) March 18, 2021

NE OLMUŞTU?

Merve Kavakcı, Fazilet Partisi’nden 18 Nisan 1999 seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak seçilmişti. 2 Mayıs 1999’da TBMM’de and içme törenine başörtülü gelince meclisten çıkartılmıştı.