MESAM’a tek adam yönetimi

04 Temmuz 2021 Pazar, 02:00

Birliğin eski yönetim kurulu üyesi Ali Haydar Timisi, önceki tüm seçimlere çarşaf listeyle gidildiğini, Recep Ergül ve ekibinin buna son vererek antidemokratik yöntemlerle kendilerini saf dışı etmek istediğini dile getirdi.

Türkiye Musiki Eserleri Sahipleri Meslek Birliği’nde (MESAM), kayyum yönetimiyle gidilen 16. Olağan Genel Kurulu’nu Recep Ergül kazanmıştı. Geçen günlerde yapılan seçim, tartışmaları da beraberinde getirdi. Cahit Berkay ve Sümer Ezgü grupları seçimin “antidemokratik” yöntemlerle yapıldığını iddia etti. Biz de tartışmaları eski yönetim kurulu üyesi Ali Haydar Timisi ile konuştuk.

MESAM eski yönetim kurulu üyesi Ali Haydar Timisi

‘35 YILLIK GELENEĞİ BOZDULAR’

Son yıllardaki MESAM tartışmalarını sorduğumuz Timisi, şöyle konuştu:

“Ben 2010 yılından beri 5 dönemdir MESAM yönetim kurulunda görev yaptım. İlk seçildiğimiz günden bugüne kadar bu tartışmalar, çekişmeler hep vardı. Bizden önce de olduğunu biliyorum. Ancak bu son 10 yıldır her türlü tartışmanın, iftiraların, karalama kampanyalarının odağına baktığımızda hep aynı kişi karşımıza çıkıyor. Bu arkadaş kendisini Orhan Gencebay’ın manevi oğlu olarak tanıtan Recep Ergül. Bu kişi, çeşitli güç odaklarını arkasına alarak bakanlığı ve mahkemelere gerçeği yansıtmayan suçlamalarda bulunarak genel kurul iradesi ile seçilmiş olan yönetim kurullarımızı 4 kez görevden aldırdı. Bu haksız ve hukuksuz görevden alma işlemleri ile ilgili açılan davaların bugüne kadar tamamını kazandık."

Seçim gününden itibaren çarşaf liste/blok liste tartışması var. İki listenin farkının ne olduğunu ve seçim günü Cahit Berkay ve Sümer Ezgü grupları neden seçimden çekildiğini de Timisi şu sözlerle anlattı:

“MESAM 35 yıllık bir meslek birliği. Bugüne kadar tüm seçimleri çarşaf liste ile yapılmış, biz de bu geleneği bozmadık. İsteseydik 5 kez seçim kazanmış bir ekip olarak zaten genel kurullarda çoğunluk bizde bunların hiçbirisi yönetimlerde yer almasın diyebilirdik. Ama Recep Ergül grubu çoğunluğu sağlayabildikleri ilk genel kurulda blok liste uygulamasına geçerek hem bağımsız aday olmak isteyen üyelerin seçme seçilme hakkını engellediler hem de yasama - yürütme ve yargı erklerini temsil eden tüm üst kurullara kendi ekip arkadaşlarının seçilmesini sağladılar. İşte bu nedenle hem benim de içinde bulunduğum Cahit Berkay grubu hem de Sümer Ezgü ve ekip arkadaşları ortak bir karar alarak seçimleri protesto ettiler ve seçime girmediler.”

‘SERMAYEYE ENGEL OLDUK’

“MESAM neden bu kadar önemli” sorusuna da yanıt veren Timisi, “Çünkü biz bugüne kadar sektörü işgal etmek isteyen sermaye gruplarına karşı her koşulda MESAM üyelerinin çıkarlarını korumak için mücadele ediyoruz. Çünkü biz üyelerimizin milyonlarca liralık hakkını yandaş medya gruplarına peşkeş çekmek isteyenlerin önünde çok güçlü bir engel oluşturuyoruz. Çünkü biz sanatçıyız, hiçbir güç odağının önünde diz çökmüyoruz, üç kuruşluk çıkar uğruna kimsenin önünde el pençe divan durmuyoruz. Bundan sonra da durmayacağız” dedi.