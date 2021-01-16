Mesut Arsenal'le anlaştı, sözleşmesini bitiriyor

16 Ocak 2021 Cumartesi, 17:32

Arsenal, Mesut Özil’in sezon sonuna kadar alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetmek için anlaşmaya vardı.

Athletic’de yer alan haberde, fesih görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Mesut Özil’in hafta sonu İstanbul’a gelerek Fenerbahçe’ye imza atacağı belirtildi. Arsenal ile sözleşmesinin feshi için anlaşmaya varan Mesut Özil bedelsiz bir şekilde Fenerbahçe’ye transfer olacak. Arsenal’de haftalık 350 bin pound kazanan Mesut Özil, takımda en yüksek maaşa sahip oyuncu konumunda bulunuyordu. Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta önceki gün Mesut Özil ile görüşmelerin devam ettiğini ancak anlaşmanın tamamlanmadığını söylemişti.