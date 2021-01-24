Mesut Özil alkışlarla antrenmanda

24 Ocak 2021 Pazar, 17:59

Fenerbahçe'nin Arsenal takımdan transfer ettiği Mesut Özil, sağlık kontrolünden geçirildi. Ünlü yıldız Fenerbahçe ile ilk antrenmanna da bu akşam çıktı. Mesut takım arkadaşlarının alkışları ile Samandıra tesislerinde çimlere geldi.

Öte yadan Mesut için Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Mesut Özil, Acıbadem Altunizade Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti." denildi.