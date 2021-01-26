Mesut Özil arayı kapatıyor!
Fenerbahçe’de Mesut Özil, bireysel çalıştı
Fenerbahçe’nin yeni transferi Mesut Özil, kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.
Fenerbahçe’de Mesut Özil, bireysel çalıştı. Dün takımla ilk antrenmanına çıkan Özil, bugün Can Bartu Tesisleri’nde sarı-lacivertlilerin bireysel performans antrenörü Fatih Yıldız eşliğinde özel program dahilinde hazırlıklarına devam etti.
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