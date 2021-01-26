Mesut Özil arayı kapatıyor!

Fenerbahçe’de Mesut Özil, bireysel çalıştı

cumhuriyet.com.tr
26 Ocak 2021 Salı, 09:16
Mesut Özil arayı kapatıyor!
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Fenerbahçe’nin yeni transferi Mesut Özil, kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.
Fenerbahçe’de Mesut Özil, bireysel çalıştı. Dün takımla ilk antrenmanına çıkan Özil, bugün Can Bartu Tesisleri’nde sarı-lacivertlilerin bireysel performans antrenörü Fatih Yıldız eşliğinde özel program dahilinde hazırlıklarına devam etti.


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