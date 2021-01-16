Fenerbahçe 'Mesut Özil' ateşini yaktı, Twitter mesajı heyecan yarattı!

16 Ocak 2021 Cumartesi, 18:44

Mesut Özil, Arsenal ile de anlaştı ve Fenerbahçe dünyaca ünlü futbolcuyu kadrosuna katmak için İstanbul’a çağırdı. Kulüp bu gelişmeyi resmen açıklamasa da "Gel gündüzle gece olalım.." twtiyle bu durumun müjdesini verdi. Özil, sarı lacivertli takımla 3,5 yıllık sözleşme imzalamak için yarın akşam ya da pazartesi İstanbul'a gelecek.

GELİŞ GÜNÜ YARIN BELLİ OLACAK

32 yaşındaki futbolcu ile anlaşan ve oyuncunun, kulübü Arsenal ile fesih görüşmelerini bekleyen Fenerbahçe, oyuncunun kulübüyle bugün anlaşma sağlaması sonucu 32 yaşındaki yıldız futbolcuyu İstanbul'a davet etti.

Özil, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un özel uçağıyla yarın akşam veya pazartesi günü İstanbul'a gelecek. Uçuş planlamasının yarın tamamlanması bekleniyor. Öte yandan görkemli bir imza töreni için hazırlık yapan sarı lacivertliler, hafta içi Mesut Özil'i 3.5 yıllık süreyle kadrosuna katacak. Mesut’un İstanbul'da Çamlıca'da aldığı villanın tadilatı tüm hızıyla sürerken, oyuncunun ailesiyle birlikte birkaç ay başka bir yerde kalacağı öğrenildi.

İŞTE O TWIT

Fenerbahçe, Mesut Özil transferinin duyurusu için sosyal medyadan ilk paylaşımını ’Gel Gündüzle Gece Olalım’ şeklinde yaptı.

Fenerbahçe’ye transferi gerçekleşecek olan Mesut Özil için sarı-lacivertlilerden ilk paylaşım geldi. Fenerbahçe’nin resmi twitter hesabından 19.07’de yapılan paylaşımda Tarkan’ın ’Gül döktüm yollarına’ şarkısından, ’Gel Gündüzle Gece Olalım’ ifadesi kullanıldı.

Fenerbahçe ile 3.5 yıllık anlaşma sağlayan Mesut Özil, sarı lacivertli takımın bu paylaşımını alıntılayıp sarı lacivert kalp koyarak taraftarları heyecanlandırdı.

