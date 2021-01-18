Mesut Özil’in galibiyet paylaşımı

Fenerbahçe’nin yeni transferi Mesut Özil, MKE Ankaragücü sonrası sosyal medya hesabından galibiyet paylaşımı yaptı.

İHA
18 Ocak 2021 Pazartesi, 22:08
Mesut Özil’in galibiyet paylaşımı
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Fenerbahçe’nin yeni transferi Mesut Özil, MKE Ankaragücü sonrası sosyal medya hesabından galibiyet paylaşımı yaptı.
Süper Lig’in 19. haftasında sahasında MKE Ankaragücü’nü 3-1 mağlup eden Fenerbahçe’de yeni transfer Mesut Özil’den galibiyet paylaşımı geldi. Mesut Özil, sosyal medya hesabından sarı-lacivertlilerin aldığı galibiyeti kutladı. Paylaşım kısa sürede taraftarlardan büyük ilgi gördü.


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