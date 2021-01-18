Mesut Özil’in galibiyet paylaşımı
Fenerbahçe’nin yeni transferi Mesut Özil, MKE Ankaragücü sonrası sosyal medya hesabından galibiyet paylaşımı yaptı.
Fenerbahçe’nin yeni transferi Mesut Özil, MKE Ankaragücü sonrası sosyal medya hesabından galibiyet paylaşımı yaptı.
Süper Lig’in 19. haftasında sahasında MKE Ankaragücü’nü 3-1 mağlup eden Fenerbahçe’de yeni transfer Mesut Özil’den galibiyet paylaşımı geldi. Mesut Özil, sosyal medya hesabından sarı-lacivertlilerin aldığı galibiyeti kutladı. Paylaşım kısa sürede taraftarlardan büyük ilgi gördü.
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