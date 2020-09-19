Mesut Yılmaz'dan kötü haber!
Yurt gazetesi yazarlarından İsmet Orhan'ın sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak Mesut Yılmaz'ın sağlık durumunun iyiye gitmediğini açıkladı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kültür-Turizm Başdanışmanı ve Yurt Gazetesi yazarı İsmet Orhan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak özel bir hastanede 5 Mayıs'ta beyin ameliyatı geçiren eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın sağlığından umudun kesildiğini açıkladı.
Orhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Her şeye rağmen,Medeni duruşu vardı... Cumhuriyet değerlerine saygılıydı... Eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın sağlığından umut kesildiğini öğrendim doktorlarından..."
2017 yılında oğlu Yavuz Yılmaz'ı kaybeden Mesut Yılmaz, bu sene beyin ameliyatı geçirmiş ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilmişti. 72 yaşındaki Mesut Yılmaz Anavatan Partisi kurucu üyeleri arasında yer almıştı.
En Çok Okunan Haberler
- CHP'li isimden dikkat çeken Soylu paylaşımı
- Koca, yoğun bakım doluluk oranını açıkladı
- İzmir'de mucize kurtuluş! 5'inci kattan düştü!
- O anlaşma tehlikede
- Mesut Yılmaz'dan kötü haber!
- Adalet Bakanı'ndan Aleyna Çakır ve Müge Anlı açıklaması
- Hayrete düşüren olay! Evini çaldılar
- İstanbul'da yeni mesai düzenlemesi
- Propaganda merkezi
- ABD, savaş jetlerini Bulgaristan’a konuşlandırdı
Video Haberler
- Tartıştığı istasyon görevlisine otomobiliyle çarptı
- Antalya'da sopalı yumruklu yol kavgası kamerada
- Şehrin göbeğinde dehşete düşüren görüntüler!
- Koronavirüs testi pozitif çıkan babanın duygusal anları
- 58 katlı gökdelene ekipmansız tırmandı
- Bildirici'nin şirin dostu yayında söz almak isteyince...
- Kısıtlama, gazileri yıldırıyor
- İBB Sözcüsü büyük değişimin görüntüsünü paylaştı!
- Muharrem İnce'den Lozan tepkisi!
- Erdoğan'ın dikkat çeken görüntüleri
En Çok Okunan Haberler
- CHP'li isimden dikkat çeken Soylu paylaşımı
- Koca, yoğun bakım doluluk oranını açıkladı
- İzmir'de mucize kurtuluş! 5'inci kattan düştü!
- O anlaşma tehlikede
- Mesut Yılmaz'dan kötü haber!
- Adalet Bakanı'ndan Aleyna Çakır ve Müge Anlı açıklaması
- Hayrete düşüren olay! Evini çaldılar
- İstanbul'da yeni mesai düzenlemesi
- Propaganda merkezi
- ABD, savaş jetlerini Bulgaristan’a konuşlandırdı