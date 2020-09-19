Mesut Yılmaz'ın sağlık durumuna yönelik iddialar yalanlandı
Yurt gazetesi yazarlarından İsmet Orhan'ın sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak Mesut Yılmaz'ın sağlık durumunun iyiye gitmediğini öne sürmüştü. Yılmaz ailesine yakın olan eski ANAP Milletvekili Nesrin Nas, iddiaları yalanlayarak, "Ağır operasyon sonrası iyileşme süreci devam ediyor. Mesut Bey dirençlidir. Bunu da atlatacaktır" dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kültür-Turizm Başdanışmanı ve Yurt Gazetesi yazarı İsmet Orhan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak özel bir hastanede 5 Mayıs'ta beyin ameliyatı geçiren eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın sağlığından umudun kesildiğini açıkladı.
Orhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Her şeye rağmen,Medeni duruşu vardı... Cumhuriyet değerlerine saygılıydı... Eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın sağlığından umut kesildiğini öğrendim doktorlarından..."
"UMUT FALAN KESİLMEDİ"
Yılmaz ailesine de yakın olan eski ANAP Milletvekili Nesrin Nas, Mesut Yılmaz'ın durumunun kötüye gittiği yönündeki iddiaları yalanladı. Haberleri "Umut falan kesilmedi" sözleriyle yalanlayan Nas, "Ağır operasyon sonrası iyileşme süreci devam ediyor. Mesut Bey dirençlidir. Bunu da atlatacaktır" dedi.
2017 yılında oğlu Yavuz Yılmaz'ı kaybeden Mesut Yılmaz, bu sene beyin ameliyatı geçirmiş ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilmişti. 72 yaşındaki Mesut Yılmaz Anavatan Partisi kurucu üyeleri arasında yer almıştı.
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