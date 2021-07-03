Metabolizmayı hızlandıran 10 besin
Metabolizma hızı, kilo alışverişinin en önemli etkenlerinden biri olarak biliniyor. Eğer metabolizmanız yavaş çalışırsa kilo almaya başlayabilir aynı zamanda kendinizi halsiz de hissedebilirsiniz. Doğru yiyecekleri doğru miktarda tüketmek ise metabolizmayı hızlandırmanın en kolay yollarından biri. İşte metabolizmayı hızlandıran 10 besin…
Sağlık için büyük önem taşıyan metabolizma hızı pek çok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Bu faktörlerin içinde yaş, genetik, cinsiyet, vücut kitlesi, duygu durumumuz önemli rol oynuyor. Metabolizma hızımızı her ne kadar bu faktörler etkilese de edineceğimiz bazı alışkanlıklar sayesinde metabolizmamızı canlandırabiliriz. Bu alışkanların içinde bazı besinleri düzenli olarak tüketmek de yer alıyor.
İşte metabolizmayı hızlandıran 10 besin…
BROKOLİ
Brokoli lif, vitaminler, mineraller, protein ve çeşitli kanser türleri ile savaşan besin maddesi ile yüklü bir gıdadır. Kan şekeri seviyesini düşürmeye ve anormal metabolizmanın iyileşmesine yardımcı olur.
MERCİMEK
Mercimek lif, mineraller ve vitaminlerle doludur. Protein ve lif tok tutar, sindirimi hızlandırır ve toksinleri kolondan temizler. Böylece metabolizmanız hızlanır. Ayrıca mercimek şişmanlık, diyabet, kalp-damar hastalıkları ve çeşitli kanserlerden korunmanızı da sağlar.
TARÇIN
Metabolik hızı arttıran doğal bir kilo verme baharatı olan tarçın, aynı zamanda insülin duyarlılığını artırmaya yardımcı olurve kan basıncını düşürür. Tarçını çaylarınızda, çorbalarınızda ve salatalarınızda kullanarak metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz.
KEREVİZ
Kereviz, kalorisi yüksek bir gıda olarak bilinir. Kerevizi sindirmek zordur. Bu sebzeyi sindirmek için daha fazla kalori yakmanız gerekir. Kerevizi tükettiğinizde metabolizmanız diğer yiyeceklere kıyasla daha çok hızlanacaktır.
TURUNÇGİLLER
Limon, kivi, greyfurt, mandalina, portakal gibi turunçgiller metabolizmayı hızlandırmak ve yağ eritmek açısından oldukça faydalı gıdalardır.
ELMA
İltihabı azaltmaya, metabolik hızı arttırmaya, LDL (kötü) kolesterolü düşürmeye, kanserle savaşmaya yardımcı olan sağlıklı bir meyvedir. Diyet lifi bakımından da zengin olan elma, metabolizmanızı hızlandırmanızda önemli bir rol oynar. Günde mutlaka 1 elma tüketin.
ELMA SİRKESİ
Şu sıralar metabolizmayı hızlandırmak ve kilo vermek için çok sık tercih edilen elma sirkesi, pH’ı dengeleyerek ve BMI değerini düşürerek metabolizmayı hızlandırır.
BİBER
Metabolizmayı hızlandırır ve enerji harcamalarını arttırır. Ayrıca biber, yağ dokularının enerji tüketimini artırmaya ve insülin seviyesini düzenlemeye yardımcı olur.
YEŞİL ÇAY
Yeşil çayın metabolizmayı hızlandırmasının yanı sıra yağ yakımını da kolaylaştırdığını söyleyebiliriz. Günde 1 fincan yeşil çay içmek hem metabolizmanızı hızlandıracak hem de size enerji verecektir.
ANANAS
Ananas, içinde bulunan bromelain adlı proteinler sayesinde hem sindirimi kolaylaştırır hem de metabolizmayı hızlandırır. Aynı zamanda ananas ödeme de iyi gelir.
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