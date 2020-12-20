Metacritic'ten liste: Eleştirmenlere göre tüm zamanların en iyi 50 filmi
Film eleştiri platformu Metacritic, tüm zamanların en iyi 50 filmininin olduğu bir liste paylaştı. Listenin ilk sırasında Orson Welles imzalı "Citizen Kane" yer aldı.
İşte eleştirmenlerin ve seyircilerin verdiği notlara göre seçilen tüm zamanların en iyi filmleri:
50. "Portrait of a Lady on Fire", 2019
Eleştirmen notu: 95/100
Seyirci notu: 8.5/10
"Portrait of a Lady on Fire" (Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi), Céline Sciamma tarafından yönetilen, başrollerini Noémie Merlant ve Adèle Haenel'in paylaştığı 2019 yapımı Fransız bir dram ve dönem filmi. Fransa'da 18. yüzyılın sonlarında geçen film, soylu bir kadın ve onun portresini çizmek için görevlendirilen bir ressam arasındaki bir aşk hikâyesini anlatıyor.
2019 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye adayı gösterildi. Filmin, Cannes'da Queer Palm ödülünü almasıyla, ilk kez bir kadın yönetmenin filmi bu ödülü kazanmış oldu. Sciamma ayrıca Cannes'da En İyi Senaryo ödülünü kazandı. Film, 18 Eylül 2019'da Fransa'da tiyatro olarak gösterime girdi.
Bağımsız Ruh Ödülleri, Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri ve En İyi Yabancı Dil Filmi için Altın Küre Ödülleri'ne aday gösterildi ve Ulusal İnceleme Kurulu tarafından 2019'un En İyi Beş Yabancı Dil Filmi olarak seçildi.
49. "Toy Story", 1995
Eleştirmen notu: 95/100
Seyirci notu: 9.0/10
48. "Beauty and the Beast", 1991
Eleştirmen notu: 95/100
Seyirci notu: 8.6/10
47. "Spirited Away", 2001
Eleştirmen notu: 96/100
Seyirci notu: 9.0/10
46. "Fantasia", 1940
Eleştirmen notu: 94/100
Seyirci notu: 8.4/10
45. Gravity (2013)
Eleştirmen notu: 96/100
Seyirci notu: 7.8/10
"Gravity" (Yerçekimi), yönetmenliğini Alfonso Cuarón'un yaptığı, bilimkurgu gerilim ve dram türündeki, 2013 ABD-Birleşik Krallık ortak yapımı üç boyutlu film. Senaryosunu Alfonso Cuarón ve oğlu Jonás Cuarón'un yazdığı filmin başrollerini Sandra Bullock ve George Clooney paylaşıyor. Uzaydaki görevleri esnasında, uzay gemilerinin hasar görmesi sonucu iki astronotun hayatta kalma mücadelesini konu alıyor.
Film, ilk gösterimini 28 Ağustos 2013 günü, açılış filmi sıfatıyla 70. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde yaptı. Üç gün sonra, Telluride Film Festivali'nde ise Kuzey Amerika galası gerçekleştiren film; ABD ve Kanada'da geniş çaplı olarak 4 Ekim 2013 tarihinde gösterime girdi. 86. Akademi Ödülleri'nde yedi, 67. BAFTA Ödülleri'nde ise altı dalda ödül kazandı.
44. "Mean Streets", 1973
Eleştirmen notu: 96/100
Seyirci notu: 7.9/10
43. "The Grapes of Wrath", 1940
Eleştirmen notu: 96/100
Seyirci notu: 9.0/10
42. "Parasite", 2019
Eleştirmen notu: 96/100
Seyirci notu: 8.9/10
41. "Ratatouille", 2007
Eleştirmen notu: 96/100
Seyirci notu: 8.6/10
40. "Nashville", 1975
Eleştirmen notu: 96/100
Seyirci notu: 8.3/10
Robert Altman'ın yönettiği 1975 Amerikan hiciv müzik topluluğu komedi-dram filmi "Nashville"in başrollerinde David Arkin, Barbara Baxley ve Ned Beatty yer alıyor.
Film, ABD Vietnam Savaşı'nın gölgesindeyken, hayatın tüm sıradanlığıyla devam ettiği Tennessee'nin başkenti Nashville'de geçiyor. Film, country müzik piyasasının merkezi olan kentteki müzisyenlerin rekabetine, bağımsız bir başkan adayına ve İngiliz bir gazeteciye odaklanıyor.
39. "12 Years a Slave", 2013
Eleştirmen notu: 96/100
Seyirci notu: 8.0/10
38. "The Maltese Falcon", 1941
Eleştirmen notu: 96/100
Seyirci notu: 8.2/10
37. "Rosemary's Baby", 1968
Eleştirmen notu: 96/100
Seyirci notu: 8.4/10
36. "Manchester by the Sea", 2016
Eleştirmen notu: 96/100
Seyirci notu: 8.2/10
35. "12 Angry Men", 1957
Eleştirmen notu: 96/100
Seyirci notu: 9.3/10
"12 Angry Men" (12 Öfkeli Adam), Sidney Lumet'in yönettiği 1957 ABD yapımı drama filmi. Reginald Rose'un aynı adlı oyunundan uyarlanan film bir duruşmada bir jüri üyesinin diğer on bir jüri üyesini şüphelinin suçsuz olduğu konusunda, makul şüphe temelinde, ikna etme çabalarını anlatıyor. Film ayrıca Sidney Lumet'in yönettiği ilk filmdir.
34. "Ran", 1985
Eleştirmen notu: 96/100
Seyirci notu: 8.4/10
33. "Killer of Sheep", 2007
Eleştirmen notu: 94/100
Seyirci notu: Belirtilmedi
32. "Roma", 2018
Eleştirmen notu: 96/100
Seyirci notu: 7.9/10
31. "Dumbo", 1941
Eleştirmen notu: 96/100
Seyirci notu: Belirtilmedi
30. "American Graffiti", 1973
Eleştirmen notu: 97/100
Seyirci notu: 7.8/10
George Lucas'ın yönettiği "American Graffiti", yönetmenin kendi hayatından da kesitler taşıyor. Filmde, Richard Dreyfuss, Ron Howard, Paul Le Mat, Harrison Ford, Charles Martin Smith, Cindy Williams, Candy Clark, Mackenzie Phillips ve Bo Hopkins gibi isimler rol alıyor.
Altın Küre ödüllü film, En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo dahil olmak üzere 5 dalda Oscar'a aday oldu.
29. "A Streetcar Named Desire", 1951
Eleştirmen notu: 97/100
Seyirci notu: 8.7/10
28. "Psycho", 1960
Eleştirmen notu: 97/100
Seyirci notu: 9.1/10
27. "4 Months, 3 Weeks and 2 Days", 2008
Eleştirmen notu: 97/100
Seyirci notu: 8.0/10
26. "Gone With The Wind", 1940
Eleştirmen notu: 97/100
Seyirci notu: 8.5/10
25. "Dr. Strangelove", 1964
Eleştirmen notu: 97/100
Seyirci notu: 8.3/10
Stanley Kubrick'in 1964 tarihli politik hiciv türünde filmi. Peter George'un "Kırmızı Alarm" isimli romanından uyarlandı.
Peter Sellers'ın 3 farklı rolde göründüğü film, Sellers'ın ayrılamadığı Birleşik Krallık'ta Shepperton Stüdyoları'nda çekildi.
Kubrick, filmde Amerikan haber alma ve genelkurmay noktalarında bulunan bir dizi önemli kişinin içine düştüğü yanlışlıklar zinciri sonucunda dünyanın bir nükleer savaşa nasıl sürüklendiğini anlatıyor.
24. "The Third Man", 1949
Eleştirmen notu: 95/100
Seyirci notu: 8.4/10
23. "My Left Foot", 1990"
Eleştirmen notu: 97/100
Seyirci notu: 8.5/10
22. "The Wild Bunch", 1969
Eleştirmen notu: 97/100
Seyirci notu: 7.5/10
21. "Hoop Dreams", 1994
Eleştirmen notu: 98/100
Seyirci notu: 8.0/10
20. "All About Eve", 1950
Eleştirmen notu: 98/100
Seyirci notu: 8.8/10
Joseph L. Mankiewicz'in yazıp yönettiği 1950 yapımı ABD filmi. Yaşı ilerlemekte olan ünlü Broadway yıldızı Margo Channing'i canlandıran Bette Davis ile onun tiyatrocu olma aşkıyla kıvranan genç hayranı Eve Harrington rolündeki Anne Baxter'ın başrolü paylaştığı filmde, genç Marilyn Monroe'un da küçük bir rolü var. "All About Eve", 23. Oscar ödüllerinde 14 dalda ödüle aday gösterildi ve bunların altısında Oscar kazandı.
19. "Rashomon", 1951
Eleştirmen notu: 98/100
Seyirci notu: 8.8/10
18. "North by Northwest", 1959
Eleştirmen notu: 98/100
Seyirci notu: 8.1/10
17. "Some Like It Hot", 1959
Eleştirmen notu: 98/100
Seyirci notu: 8.3/10
16. "Pan's Laby", 2006
Eleştirmen notu: 98/100
Seyirci notu: 8.7/10
15. "The Treasure of the Sierra Madre", 1948
Eleştirmen notu: 98/100
Seyirci notu: 8.5/10
B. Traven'in aynı adlı kitabından uyarlanan 1948 yapımı film, o sene 4 dalda ödüle aday gösterildi, bunlardan En İyi Film Akademi Ödülü hariç diğerlerini kazandı. John Huston bu filmle En İyi Yönetmen Akademi Ödülü'nü ve En İyi Uyarlama Senaryo Akademi Ödülü'nü kazandı. Walter Huston, John Huston'ın babası bu filmdeki rolü ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü'nü kazanarak Akademi Ödülleri'nde ilk kez baba-oğul ödül kazanmıştır.
"The Treasure of the Sierra Madre", 1990 yılında Kongre Kütüphanesi tarafından "kültürel, tarihi ve estetik olarak önemli" filmler arasına seçilerek ABD Ulusal Film Arşivi'nde muhafaza edilmesine karar verilmiştir.
14. "Touch of Evil", 1958
Eleştirmen notu: 99/100
Seyirci notu: 8/5/10
13. "Pinocchio", 1940
Eleştirmen notu: 99/100
Seyirci notu: 8.2/10
12. "Intolerance", 1916
Eleştirmen notu: 99/100
Seyirci notu: 8.7/10
11. "Moonlight", 2016
Eleştirmen notu: 99/100
Seyirci notu: 7.2/10
10. "City Lights", 1931
Eleştirmen notu: 99/100
Seyirci notu: 8.8/10
Şehir Işıkları, (City Lights) Charles Chaplin'in yapımcılığını, yönetmenliğini ve başrolünü üstlendiği 1931 yapımı sessiz bir filmdir. Chaplin aynı zamanda filmin müziklerini de bestelemiştir.
"Şehir Işıkları", 1991 yılında Kongre Kütüphanesi tarafından "kültürel, tarihi ve estetik olarak önemli" filmler arasına seçilerek ABD Ulusal Film Arşivi'nde muhafaza edilmesine karar verilmiştir.
9. "Singin' In The Rain", 1952
Eleştirmen notu: 99/100
Seyirci notu: 8.8/10
8. "Notorious", 1946
Eleştirmen notu: 100/100
Seyirci notu: 8.0/10
7. "Vertigo", 1958"
Eleştirmen notu: 100/100
Seyirci notu: 8.8/10
6. "Three Colors: Red", 1994
Eleştirmen notu:100/100
Seyirci notu: 8.8/10
5. "Boyhood", 2014
Eleştirmen notu: 100/100
Seyirci notu: 7.7/10
"Boyhood", yönetmen Richard Linklater'ın 12 seneye yaydığı bu film, bir gencin çocukluğundan üniversiteye kadar geçirdiği dönemi konu alıyor. Başrol oyuncusu Ellar Coltrane'in 8 yaşından itibaren oynadığı bu filmde, izleyiciler oyuncunun büyümesine şahit oluyor.
Film, En İyi Film Altın Küre Ödülü - Dram, BAFTA En İyi Film Ödülü, Toronto Sinema Eleştirmenleri Derneği En İyi Film Ödülü, Los Angeles Film Eleştirmenleri Birliği En İyi Film Ödülü gibi çok sayıda ödüle değer görüldü.
4. "Casablanca", 1943
Eleştirmen notu: 100/100
Seyirci notu: 9.0/10
3. "Rear Window", 1954
Eleştirmen notu: 100/100
Seyirci notu: 8.8/10
2. "The Godfather", 1972
Eleştirmen notu: 100/100
Seyirci notu: 9.2/10
1. "Citizen Kane", 1941
Eleştirmen notu: 100/100
Seyirci notu: 8.5/10
"Citizen Kane" (Yurttaş Kane), yönetmen Orson Welles’in ilk uzun metrajlı filmidir ve pek çok eleştirmen tarafından sinema tarihinin en iyi eseri olarak görülüyor.
Film, 1942 yılında 9 dalda Akademi Ödülleri'ne aday gösterilmiş; ancak sadece en iyi senaryo dalında ödül almayı başarmıştır.
1989 yılında Kongre Kütüphanesi tarafından "kültürel, tarihi ve estetik olarak önemli" filmler arasına seçilerek ABD Ulusal Film Arşivi'nde muhafaza edilmesine karar verilmiştir. Başrollerinde Orson Welles, Agnes Moorehead, Joseph Cotten, Everett Sloane ve Dorothy Comingore yer alıyor.
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