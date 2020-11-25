Metal işçileri yeniden Ankara yolunda

25 Kasım 2020 Çarşamba, 13:49

Gebze'de sendika değiştirerek DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş üyesi oldukları için işten atılan veya ücretsiz izne ayrılan metal işçileri, Ankara'ya yürümek için Birleşik Metal-İş Gebze Şubesi önünde bugün yeniden bir araya geldi. İşçiler dün engellenen yürüyüşlerine bugün başladı. Polis barikatının kaldırılması üzerine Ankara istikametinde yürüyüşe başlayan işçiler 500 metre kadar yürüdükten sonra otobüse bindi.

DİSK GENEL BAŞKANI GEBZE’YE GELDİ

Ankara'ya yürümek isteyen işçilere destek olmak amacıyla işçilerin yanına gelen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Birleşik Metal-İş Gebze Şubesi önünde işçilere seslendi. Çerkezoğlu, sendikalı işçilere şu konuşmayı yaptı:

"Bu ülkede ve dünyanın her yerinde sendikalı olmak ve emeğine ekmeğine sahip çıkmak için örgütlü olmayı seçmek en temel yasal ve anayasal hakkımızdır. Bu hakkın engellenmesi, haksız ve hukuksuz biçimde bu en temel hakkımızı kullanmamızın engellenmesi suçtur. Emeğine ekmeğine sahip çıkmak, hakları için mücadele etmek bu dünya yüzündeki en onurlu iştir. Birleşik Metal-İş sendikamızın, DİSK'in örgütlü olduğu bu üç fabrikada hakkına sahip çıkmak için günlerdir direnen ve dün burada sesini Ankara'ya duyurmak için yola çıkan, önü kesilen ama dimdik ayakta duran bütün işçi kardeşlerimi selamlıyorum.”

Kocaeli Valiliği’nin, 'pandemi tedbirleri' kapsamında ilan ettiği 30 günlük eylem yasağı kararını gerekçe gösteren polis, dün işçilerin yürüyüşünü engellemiş, metal işçileri ve onlara desteğe gelenlerle birlikte toplam 109 kişiyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınanlar, gece saatlerinde serbest bırakılmıştı.