Mete Atatüre 2020 Thomas Young Ödülü'ne layık görüldü

Cambridge Üniversitesi'nde çalışmalarında devam eden fizikçi Mete Atatüre optik alanındaki araştırmalarıyla, İngiltere'deki Fizik Enstitüsü'nce (IOP) verilen Thomas Young ödülünün sahibi oldu.

cumhuriyet.com.tr
30 Ekim 2020 Cuma, 16:41
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Instagram: meteatature

Mete Atatüre'nin yarı iletkenler ve elmasta kuantum optik olgulara yönelik yaptığı öncü çalışmaların kuantum teknolojilerinde "heyecan verici uygulama alanları" yarattığı belirtiliyor.

Cambridge Üniversitesi'nin Cavendish Laboratuvarı’nda çalışmalarını yürüten Mete Atatüre, elmas tabanlı teknolojiler üzerine yaptığı araştırmadan dolayı Avrupa Araştırma Konseyi'nden ödül almıştı. Atatüre'nin PEDESTAL adlı projesinde, kuantum internet gibi kuantum ağlarında elmas kullanımı üzerine araştırmalar yapılıyor.


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