Meteoritlerdeki organik içeriklerin yapı taşı olduğu sanılan bir molekül keşfedildi
Bilim insanları, meteoritteki organik moleküllerin kilit öneme sahip yapı taşı olduğu sanılan bir molekül keşfetti.
Hokkaido Üniversitesi'nden Yaşuhiro Oba liderliğindeki uzmanların, üç farklı meteorit üzerinde yürüttükleri araştırmanın sonuçları, "Nature Communications" dergisinde yayımlandı.
Bu meteoritlerin hepsinde hekzametilentetramin ya da HMT olarak bilinen prebiyotik bir molekülün keşfedildiği ve bu molekülün, uzayda yaşam için de gerekli olan diğer organik moleküllerin oluşumuna olanak tanıyan kilit oyuncu olabileceği belirtildi.
Independent'ın haberine göre, Bilim insanları, meteoritlerde bir dizi organik içerik keşfetmişti. Öte yandan, bu organik içeriklerin nasıl meydana geldiği belirsizliğini koruyor.
Uzmanlar, bugüne kadar tespit edilemeyen HMT'nin diğer moleküllerin oluşum sürecinde önemli rol oynamış olabileceğini düşünüyor.
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