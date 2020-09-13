Meteoroloji peş peşe uyardı!
İstanbul ve Bursa çevresi ile Marmara'nın doğusu, Bolu ve Düzce çevrelerinde yaşayan vatandaşlar için Meteorolojiden yapılan uyarıda sağanak yağış ve kuvvetli yağış bilgisi geçildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Edirne hariç Marmara, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz , Doğu Karadeniz kıyıları, Muğla'nın iç kesimleri, Denizli, Kütahya, Burdur'un batısı, Antalya'nın batı iç kesimleri, Ankara'nın batı ve kuzey çevreleri, Eskişehir ve Çankırı il geneli ile Yozgat'ın kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların İstanbul ve Bursa çevreleri ile Marmara'nın doğusu, Bolu ve Düzce çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu, İç Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredecek.
Kaynak:Haberglobal
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