Meteoroloji, Rusya üzerinden gelecek soğuk hava dalgası için uyardı
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Marmara ve Ege Bölgesi'nde yarın yağışlı bir hava bekleniyor. Pazar günü ise Rusya üzerinden yeni bir soğuk hava geliyor.
Meteroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan açıklamaya göre, yrın yurdun batısında yağış bekleniyor. Pazar günü ise Rusya üzerinden yeni bir soğuk hava geliyor.
Marmara Bölgesi'nde yarın yağışlı havanın etkisiyle sıcaklık düşüyor. Balıkesir'de beklenen yağışın daha kuvvetli olması bekleniyor. Pazar da kapalı ve daha soğuk bir gün bekleniyor.
7 DERECELİK SOĞUMA
İç Anadolu Bölgesi bulutlanıyor. Kayseri ılık 17, Eskişehir 12 derece. Pazar günü ise havanın 7 derece birden soğuması; Yozgat ve Sivas'ın yükseklerine kar getirecek.
YAĞIŞIN ARDINDAN KUVVETLİ POYRAZ
Ege Bölgesi'nde bulutlanma artıyor. Manisa, Kütahya çevresinde yağış var. Bodrum bulutlu 17, Denizli 16, Afyon 11 derece. Pazar günü rüzgar poyraz yönünden çok sert ve soğuk esecek.
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