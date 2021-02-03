Meteoroloji uyardı

03 Şubat 2021 Çarşamba, 14:44

Meteoroloji'den il il uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul'un doğusu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, İzmir, Manisa, Aydın, Afyon, Denizli'nin güneyi, Burdur, Mersin ve Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Hatay, K. Maraş'ın güney ve doğusu, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Bitlis çevrelerinin yağmur ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra Erzurum, Muş, Kars ve Ağrı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün olduğu dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul'un doğusu, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla doğusu hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Aydın, Manisa, Denizli'nin güneyi ile Afyon çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, Mersin'in kuzeyi ile öğle saatlerinden sonra Burdur çevreleri ile Adana'nın kuzey ilçelerinin, gece saatlerinde Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Karaman ile öğle saatlerinden itibaren Niğde, Nevşehir ve Kayseri, akşam saatlerinde Sivas çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 9°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Malatya ve Elazığ çevrelerinin, akşam saatlerinde Tunceli, Bingöl, ve Bitlis çevrelerinin yağmurlu, Erzurum ile gece saatlerinde Kars ve Ağrı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

HAKKÂRİ °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

VAN °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren batısı ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SİİRT °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yamur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı