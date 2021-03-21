Meteoroloji uyardı

21 Mart 2021 Pazar, 15:02

Meteoroloji’nin Doğu Karadeniz’de görülmesi beklenen kuvvetli rüzgar için yaptığı uyarı şöyle:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

Meteoroloji’nin Kuzey, İç ve Batı bölgeleri için yapmış olduğu açıklamada şöyle denildi:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren rüzgarın; güney ve güneybatı (lodos) yönlerden Marmara’nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına, Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege ile İç Anadolu’nun güneyinde kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”