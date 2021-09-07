Meteoroloji'den 17 il için sağanak yağış uyarısı

07 Eylül 2021 Salı, 10:25

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, İstanbul'un Avrupa Yakası, Muğla, Afyonkarahisar, Antalya'nın iç kesimleri, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş ve çevreleri ile Doğu Karadeniz sağanak yağışlı. Marmara ve Kuzey Ege'deki kuvvetli rüzgar etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Tahminlere göre, Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, İstanbul Avrupa Yakası'nın kuzey ve batısı, Afyonkarahisar, Antalya'nın iç kesimleri, Muğla'nın kuzeyi, Osmaniye, Adana'nın kuzeyi,Hatay'ın batısı, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.