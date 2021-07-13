Meteoroloji'den 6 il için sağanak uyarısı!
Meteoroloji; Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı, az bulutlu ve kuzey kesimler ise yer yer çok bulutlu olacak.
Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkisini gösterecek.
Sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 34, Erzincan'da 33, Ağrı'da 32, Erzurum'da 29, Kars'ta 27 ve Ardahan'da 24 derece olması tahmin ediliyor.
Video Haberler
- Bursa'da meydan kavgası kamerada
- Fren yerine gaza bastı, 5 metreden aşağı uçtu
- Kırgızistan’da sel: 6 ölü, 2 kayıp
- Asırlık çınarın dalı böyle devrildi, faciadan dönüldü
- Taciz iddiası! Damat ve gelin tarafı birbirine girdi
- Yolcu otobüsüyle İBB aracı çarpıştı: 4 yaralı
- Bodrum'da feci kaza: 2 ölü
- Çin’de otel çöktü: 1 ölü, 10 kayıp
- Belediye, kanoladan kendi akaryakıtını üretiyor
- Fren yerine gaza basınca komşusunun bahçesine uçtu
En Çok Okunan Haberler
- Bir kripto para vurgunu daha
- Altaylı'dan Garipoğlu ailesine sert tepki
- ABD'li rapçi canlı yayında öldürüldü!
- Seçmeninden MHP'ye rest
- Erdoğan bayram tatili süresini açıkladı
- Yunanistan'dan büyük skandal!
- Haklarında suç duyurusunda bulunuldu
- 'Bataklık'tan geriye kalan '5 milyon dolar'
- Garipoğlu ailesinin bir skandal fotoğrafı daha çıktı!
- Sır perdesi aralandı: 'Bazı alıcılar AKP'li'