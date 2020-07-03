Meteoroloji'den 7 il için sağanak yağış uyarısı!

03 Temmuz 2020 Cuma, 10:25

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yedi farklı ilde bugün yaşanması muhtemel sağanak yağışlar için yurttaşları uyardı.

Meteoroloji’den yapılana açıklamaya göre, ülkenin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ardahan, Bayburt ve Artvin çevreleri, Rize’nin iç kesimleri ile Van ve Hakkari’nin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE OLACAK

Sıcaklıklarda yurdun iç ve doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.