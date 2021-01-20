Meteoroloji'den çığ uyarısı

20 Ocak 2021 Çarşamba, 14:03

Meteoroloji, Doğu bölgelerinde oluşan çığ riskine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olması yönünde uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."