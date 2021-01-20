Meteoroloji'den çığ uyarısı

Meteoroloji, Doğu bölgelerinde oluşan çığ riskine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olması yönünde uyardı.

cumhuriyet.com.tr
20 Ocak 2021 Çarşamba, 14:03
Meteoroloji'den çığ uyarısı
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Meteoroloji, Doğu bölgelerinde oluşan çığ riskine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olması yönünde uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."


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