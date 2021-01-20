Meteoroloji'den çığ uyarısı
Meteoroloji, Doğu bölgelerinde oluşan çığ riskine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olması yönünde uyardı.
Meteoroloji, Doğu bölgelerinde oluşan çığ riskine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olması yönünde uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı şöyle:
"Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
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