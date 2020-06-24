Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için sağanak uyarısı
Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşamdan itibaren yarın akşam saatlerine kadar, ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.
Video Haberler
- Somonun kilosu 20 liraya düştü! İşte balık fiyatları
- Acı gerçek hastanede belli oldu! Testi pozitif çıktı
- Korku dolu anlar! Cep telefonuyla görüntülendi
- ’Maske takın’ diye uyaran polise bıçaklı saldırı
- Kamerayla çekim yaparken balon balığı böyle ısırdı!
- Ertuğrul Gazi'nin heykellerini diktiler
- Tansiyon yükseldi! KKTC Meclisi'ne damga vuran diyalog
- Öylece bakakaldılar... Bodrum'da sıra dışı görüntüler
- Şoförün o anları kaydedilmişti! Hakkında karar verildi
- İmamoğlu İstanbulluları bekleyen tehlikeye dikkat çekti!