Meteorolojiden sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Kayseri, Sivas ve Sinop çevreleri ile Rize, Artvin'in kıyı kesimleri ve Trabzon'un doğusunda sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'de havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması öngörülüyor.
Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kayseri, Sivas ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Rize geneli ve Artvin'in kıyı kesimleri ile Trabzon'un doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgarın ise Doğu Anadolu'nun güney ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
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