Meteoroloji'den sağanak uyarısı!
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'in bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Kütahya, Afyonkarahisar, Samsun ve Artvin çevreleri ile Isparta'nın doğu, Konya'nın batı, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.
Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 kilometre/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Denizlerde ise Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
Video Haberler
- Pazarcılardan muhabire saldırı
- Sokak köpeğini besleyen hayvansevere sopalı tehdit
- Sabah saatlerinde skandal olay! Kameraya yakalandılar
- Ehliyetsiz sürücü yayaya çarpıp iş yerine daldı
- Çakarlı kamyona ceza yağdı
- FSM Köprüsü girişindeki zincirleme kaza kamerada
- 'Bebek gömüldü' paniği! Gerçek sonradan ortaya çıktı
- Süleyman Soylu hangi bakanlığı istedi?
- Aç kalan kurt oğlaklara böyle saldırdı
- Asansörde kadına şiddet! Anne ve kızına saldırdı
En Çok Okunan Haberler
- Sorun devam ediyor: Akbank'tan art arda açıklamalar
- Erişim sağlanamıyordu: Akbank'tan, KAP'a açıklama
- Süleyman Soylu hangi bakanlığı istedi?
- Bahçeli'nin sözlerine AKP'den ilk yorum
- Türkiye 'Delta plus'ı konuşurken şimdi de yeni panik
- Ve nihayet Soylu yargıyı harekete geçirdi!
- CHP'li Kuşoğlu duyurdu
- İsveçli hakemden Cüneyt Çakır yorumu
- İki seçmenden biri ‘istifa’ diyor
- TL'de tarihi dip!