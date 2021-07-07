Meteoroloji'den sağanak uyarısı!

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 14:29

Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Kütahya, Afyonkarahisar, Samsun ve Artvin çevreleri ile Isparta'nın doğu, Konya'nın batı, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 kilometre/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Denizlerde ise Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.