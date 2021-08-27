Meteoroloji'den 'sıcak hava' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Ağustos- 03 Eylül tarihleri arasında hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

DHA
27 Ağustos 2021 Cuma, 13:03
Meteoroloji'den 'sıcak hava' uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından, hava sıcaklıklarına ilişkin açıklama yapıldı.

Haritanın da paylaşıldığı açıklamada, "28 Ağustos-03 Eylül arasında hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.

Renklerle kategorize edilen haritada; Akdeniz, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki sıcaklık beklentileri dikkat çekti. Haritaya göre, hava sıcaklığının Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



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