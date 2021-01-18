Meteoroloji'den uyarı! 10 derece daha düşecek

18 Ocak 2021 Pazartesi, 08:07

Kar birçok ilde gösterdi. Hava sıcaklıkları eksi derecede ölçüldü. Yeni haftada da bu durum devam etmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların kuzeybatı bölgelerden başlayarak daha da düşeceği ve ülke genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Karadeniz, Ege ve Akdeniz kıyı kesimlerinde hafif, Marmara bölge genelinde orta, diğer yerlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde perşembe günü itibariyle artacağı tahmin ediliyor.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Ankara Valiliği, bugün ve salı günü için muhtemel kar yağışı nedeniyle kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden, trafik kazası riskleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle;

"İlimiz genelinde Pazartesi ve Salı gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altında olacağı tahmin edilmektedir. Düşük sıcaklıklar ve Pazartesi gecesi muhtemel kar yağışı nedeniyle kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden trafik kazası riskleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını rica ediyoruz."

Ana arterlerde sorun yaşanmazken, Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlar, ara sokaklar ve kırsal bölgelerde tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.