Metin Feyzioğlu: Tayyip Bey gerçek bir insan, plastik değil

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili kendisine sorulan "nasıl birisi?" sorusunu yanıtladı.

cumhuriyet.com.tr
09 Nisan 2021 Cuma, 13:47
Metin Feyzioğlu: Tayyip Bey gerçek bir insan, plastik değil
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Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Adem Metan'ın 'Peki Sonra' isimli YouTube kanalına konuk oldu.


Metan, Feyzioğlu'na "Nasıl birisi?" sorusuyla AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki düşüncelerini sordu.

Feyzioğlu ise bunun üzerine Erdoğan'a ilişkin olarak "Tayyip Bey gerçek bir insan, plastik değil. Şimdi bir siyasetçi tipi vardır plastik, öfkesi de sevgisi de duygulanması da hep rol icabıdır. Tayyip Bey gerçekten öfkeleniyor, gerçekten gözleri doluyor, gerçekten gülümsüyor. Bence bu çok önemli bir özellik bir siyasetçi için. Hangi makamda olursanız olun gerçek olmak güzel bir şey, doğru bir şey" ifadelerini kullandı.


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