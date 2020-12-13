Yargı reformu: Trajik bir tiyatro!

13 Aralık 2020 Pazar

PERDE AÇILIYOR:

Cumhurbaşkanı’nın Açıklaması.

“Yatırımları yeşerten ve bereketlendiren iklimi tesis etmenin, ekonomik büyümeyi, kalkınmayı, refahı ve istikrarı sağlamanın en önemli yollarından birinin hukuk devleti ilkesi olduğunu biliyoruz.

Bunlar içinde İnsan Hakları Eylem Planı’na özellikle ehemmiyet veriyoruz, eylem planında zaten belli bir aşamaya gelinmişti.

Ekonomideki yeni dönemin ruhuna uygun şekilde temel hakların korunmasından mülkiyet hakkının geliştirilmesine kadar pek çok ilave hükümleri ilgili tüm taraflarla istişare ederek bu eylem planına derç edeceğiz.”

Adalet Bakanı’nın Açıklaması.

“Hukukun güvenilirliği ekonominin de güvenilirliğini destekliyor, iç içe geçmiş bir konumda.

Adaletin tecellisi hem yerli hem yabancı yatırımcı için çok önemli.

Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun, bizim yargıçlardan, yargı mensuplarından beklediğimiz budur.

Arkadaş, yargı konjonktüre bakmaz, yargı hatıra bakmaz, yargı birilerinin dediğine bakmaz.

Yargı dosyaya, vicdanına, hukuka, Anayasa’ya bakar.

Bizim beklentimiz budur. O yüzden adalet yerini bulsun, ne olursa olsun.

Yargı mensuplarının yanında HSK vardır, bu millet vardır.

Hiç kimsenin tavsiyesine, talimatına, telkinine bakarak değil, dosyaya bakarak vicdanınıza göre karar verin ve 83 milyon huzur içerisinde geleceğe daha güvenle baksın.

İster yabancı, ister yerli yatırımcı, ister işçi, ister çiftçi, ister işveren, ne olursa olsun hukuk güvenliğini bu anlamda vatandaş lehine koruyacak, tutuklamaların keyfiliğinden uzak, tutuklamayı istisna olarak değerlendiren, hukuk güvenliğini daha da güçlendiren uygulamaları hep beraber sağlayacağız.”

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İKİNCİ PERDE:

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç’ın Selahattin Demirtaş Açıklaması.

“Tutukluluk cezaya dönüşmemeli. Demirtaş ile bizim 1-2 görüşmemiz oldu. Cezaevlerinde isyanlar, açlık grevleri olmuştu. Selahattin Demirtaş’ı tanımak veya onu yargılamak için onun yazdığı ‘Devran’ isminde kitap var. Ne olur onu alıp okuyun.”

Bülent Arınç’ın Osman Kavala Açıklaması.

“Ben iddianameyi okudum. Hâlâ tutuklu kalmasına hayret ediyorum. Tahliye edilmesi lazım. Bu iddianameleri okuduğumda çocuk bile yazmaz bunu dedim, cüppeyi bile giyesim gelmişti. Çıkması lazım.”

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ÜÇÜNCÜ PERDE:

MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Arınç’a Tepki.

“Siyaset eskisi bir şahsın, televizyona çıkıp Sorosçu Osman Kavala ile terörist Demirtaş’a güzellemeler yapması kelimenin tam anlamıyla çarpıklık, hatta ahmaklıktır.

Bu şahsın iki suçlunun serbest bırakılmasını istemesi suçluyu övmektir, suça iştiraktir, ihanete yataklıktır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Arınç’a ilk Tepki.

“Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan, kimi bireysel açıklamalar ile reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Gezi olaylarının finansörü olanlarla, Kavala’larla hiçbir zaman bir arada olamayız.”

Erdoğan’dan Arınç’a İkinci Tepki.

“Yeminli Türkiye düşmanlarını anladık. CHP içindeki tetikçileri anladık. Yıllarca aramızdakilerin de aynı trene binmesini anlamadık.

Niye hâlâ hapisteler? Bunları ödüllendirecek değiliz. Adalet derken, bu kadar ölen, dağa kaçırılan o yavruların, annelerin hakkını kim iade edecek? Onlara biz hakkını aradık, bulduk, şimdi de iade ediyoruz diye kim diyecek?

Biz bunu halledeceğiz. Bu teröristlerden birinin yazdığı kitabı herkesin okumasının tavsiye edilmesi beni rencide etmiştir.”

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VE (Şimdilik) SON PERDE:

Erdoğan’dan Demirtaş Açıklaması.

“Yani yargının işine müdahale etmek tabii benim haddime değil ama şunu herkesin bilmesi lazım ki yani biz özellikle Selahattin Demirtaş gibi bir teröristin bu noktada varsa sözde hakkını koruyacak değiliz ki böyle bir şey yok. Ben inanıyorum ki bizim yargımız Selahattin Demirtaş gibi bir teröriste böyle bir imkân hazırlamaz.

Kaldı ki Kobani’nin faili odur, Diyarbakır’ın faili odur, Yasin Börü’nün faili odur. Yani bunları görmezden mi geleceğiz, yargımız bunları görmezden mi gelecek?

Biz ne gerekiyorsa sonuna kadar bu mücadeleyi verir ve böyle bir teröristin asla önünün açılmasına yol vermeyiz.”

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DEVAMI VAR:

Perde Osman Kavala’nın Anayasa Mahkemesi’ne başvurusunun görüşüleceği 15 Aralık’ta yeniden açılıyor.

Bu bölüm de çok heyecanlı geçeceğe benziyor; dilerim “Hukuk Devleti” açısından mutlu sonla biter.

Selahattin Demirtaş öyküsü hâlâ belirsizliğini koruyor.

Her iki öykünün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki serüvenleri ise ayrı iki piyes konusu!

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Erdoğan/AKP yönetiminin Adalet Reformu piyesi, “Gerçeküstü” tiyatro sanatının en müstesna örneklerinden biri olarak daha ne kadar devam edecek henüz bilinmiyor...

Ama iktidarın sonuna kadar süreceği tahmin ediliyor!