Metin Oktay'ın ölüm yıl dönümü

Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay, vefatının 29. yıl dönümünde anılacak.

cumhuriyet.com.tr
13 Eylül 2020 Pazar, 09:41
Metin Oktay'ın ölüm yıl dönümü
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Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay, vefatının 29. yıl dönümünde anılacak.

Türk futbolu ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından  Metin Oktay, vefatının 29. yıl önce Boğaziçi Köprüsü'nde (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.  Zeytinburnu'ndaki Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başında Oktay için bir de anma düzenlenecek.


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