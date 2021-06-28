Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'ndan, Taylan Antalyalı'ya destek
Galatasaray'da düzenlenen son seçimde aday olan Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk, Taylan Antalyalı'ya sahip çıktı.
Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu, giydiği tişört nedeniyle bazı futbol yorumcuları tarafından eleştirilen Taylan Antalyalı'ya sahip çıktı.
Son seçimde Burak Elmas'a kaybeden iki aday, Antalyalı'nın LGBT'ye destek veren tişörtünden dolayı aldığı tepkilerin karşısında durdu.
19 Haziran'da düzenlenen seçimde Burak Elmas'ın ardından ikinci olan Hamamcıoğlu sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "Her türlü din, dil, ırk, cinsiyet ayırımcılığına ve özellikle bu yollarla yapılan ötekileştirmelere karşıyım. 21. Yüzyılda hiç kimsenin yaşam biçimi ve/veya ifade özgürlüğü toplumsal baskılarla kısıtlanamaz. Galatasaray’ın ve Milli Takımın gururu Taylan Antalyalı yalnız değildir."
Seçimi üçüncü tamamlayan Metin Öztürk ise "Taylan Antalyalı hem Galatasaray’ımızın hem Milli Takımımızın gözbebeğidir ve asla yalnız değildir. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür Galatasaraylıyız!" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Polislerden gazeteciye 'uyarı yaptın' müdahalesi!
- Kazada can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- Antalya’da doktoru ölüme götüren anlar kamerada
- Marmara'da deniz salyası istilası devam ediyor
- Velilerin 'aç, aç' tezahüratıyla kapı gence açıldı
- AKP'li belediyenin zabıtalarından esnafa darp kamerada
- Sınava 1 dakika geç kaldı, 1 yılı gitti
- Dört saniye ile bir yıl kaybetti
- Adayların yardımına polis ekipleri yetişti
- 4 dakika geç kaldığı için sınava alınmayınca isyan etti
En Çok Okunan Haberler
- BMC'de 480 milyonluk satış
- Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' şoku
- Köpekler insan yılıyla gerçekten kaç yaşında?
- Usta oyuncu yaşamını yitirdi
- Otomotivde gözler 1 Temmuz'da
- Peker'den yeni iddialar: Deniz Baykal ve Korkmaz Karaca
- İçişleri Bakanlığı’ndan yeni normalleşme genelgesi
- Peker, Karaca ve Baykal iddialarını sürdürdü
- Baykal'ın kızından Dündar'a yanıt
- SETA’nın çocukları birbirini yedi