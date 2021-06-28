Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'ndan, Taylan Antalyalı'ya destek

28 Haziran 2021 Pazartesi, 17:46

Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu, giydiği tişört nedeniyle bazı futbol yorumcuları tarafından eleştirilen Taylan Antalyalı'ya sahip çıktı.

Son seçimde Burak Elmas'a kaybeden iki aday, Antalyalı'nın LGBT'ye destek veren tişörtünden dolayı aldığı tepkilerin karşısında durdu.

19 Haziran'da düzenlenen seçimde Burak Elmas'ın ardından ikinci olan Hamamcıoğlu sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "Her türlü din, dil, ırk, cinsiyet ayırımcılığına ve özellikle bu yollarla yapılan ötekileştirmelere karşıyım. 21. Yüzyılda hiç kimsenin yaşam biçimi ve/veya ifade özgürlüğü toplumsal baskılarla kısıtlanamaz. Galatasaray’ın ve Milli Takımın gururu Taylan Antalyalı yalnız değildir."

Seçimi üçüncü tamamlayan Metin Öztürk ise "Taylan Antalyalı hem Galatasaray’ımızın hem Milli Takımımızın gözbebeğidir ve asla yalnız değildir. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür Galatasaraylıyız!" ifadelerini kullandı.