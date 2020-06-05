Metin Uca'ya hapis cezası

05 Haziran 2020 Cuma, 09:13

Gazeteci Metin Uca'ya, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde Anadolu Ajansı’nın önceden açıkladığı verilerle seçim sonuçlarının birebir uyuşmasına ilişkin Twitter’dan yaptığı paylaşım nedeniyle 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası verildi.

Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı ve Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya’nın gazeteci Metin Uca hakkında açtığı davada İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı. Uca’ya görevli memura görevi nedeniyle hakaret suçundan 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası verildi.

Uca’nın 24 Haziran 2018 tarihinde Twitter hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı ve Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya’nın İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açtığı davanın gerekçeli kararı açıklandı. Mahkeme Uca’ya görevli memura görevi nedeniyle hakaret suçundan 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası verdi.

Mahkeme Uca’nın yaptığı paylaşımın ifade özgürlüğünün sınırlarını aştığı değerlendirmesinde bulunurken, paylaşımı aleni ortamda yaptığı ve birden fazla kişiye yönelik olduğu için cezasında arttırma gitti.

Uca savunmasında kendisine yöneltilen suçu reddederken, “24 Haziran seçimlerinden önce rastlantısal olarak seçim sonuçlarıyla örtüşecek şekilde seçim sonuçları ekrana yansıdı. O dönemde hazırlık çalışması olduğu söyledi. Ancak seçim gecesi sonuçların ekrana yansıyan yüzdelerle aynı olduğunu görünce ben de ilk tweeti attım. Burada amacım algı operasyonuna olan tepkimi dile getirmek ve sandık başında görevli olanların sandık başından ayrılmalarını engellemekti” dedi.