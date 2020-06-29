Metiner'den AKP'yi eleştiren Gül'e FETÖ suçlaması

29 Haziran 2020 Pazartesi, 19:32

Karar gazetesine konuşan eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AKP iktidarına yönelttiği eleştirilerde, “Kuvvetler ayrılığına dayalı, güçlü parlamenter sistem olmalı. Çünkü Türkiye’de ideal demokratik hukuk devleti böyle gerçekleşir. Bu da sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın temeli” ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu açıklamaların ardından AKP'li Mehmet Metiner, "Sahi Türkiye’yi FETÖ vesayetine kim soktu?" diyerek Gül'ü hedef aldı.

Metiner'in açıklamaları şöyle:

“Abdullah Gül her türlü vesayetten uzak kuvvetler ayrılığına dayalı güçlü bir parlamenter sistemden yana olduğunu açıklamış. Ne güzel! Sahi Türkiye’yi FETÖ vesayetine kim soktu? O dönemdeki rolün neydi? FETÖ vesayetine geçişteki etkin rolünü örtbas etmen tam bir kişilik sorunu.”