Metiner'den Biden ile görüşme öncesinde Erdoğan'a 'helalleşme' çağrısı
Yeni Şafak yazarı ve eski AKP'li vekil Mehmet Metiner, bugünkü yazısında muhalefetin 'Erdoğan karşıtı cephe kurduğunu' öne sürdü ve "Yeni bir kucaklaşma, yeni bir helalleşme ve yepyeni bir başlangıç için Reis’in düğmeye basması şart" dedi.
Mehmet Metiner, 'Yeni bir siyaset diline ihtiyaç var' başlıklı bugünkü yazısında erken seçim tartışmaları üzerinden 'siyasal istikrarsızlığın körüklendiğini' iddia etti ve "Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı devirmek için elinden gelen her şeyi yapacak" dedi.
"İç cepheyi ne yapıp edip tahkim etmemiz gerekiyor" diyen Metiner ayrıca, yazısında 'yeni bir siyaset dilinin geliştirilmesi gerektiğini' iddia etti şunları söyledi:
"Kimi siyasal partilerin ihanet düzeyine varan söylem ve icraatlarını eleştirmek ne kadar elzem ise onlara oy veren seçmenleri sahiplenmek de bir o kadar elzemdir. O partilerin kendi seçmen topluluklarını konsolide etmek için kullandıkları argümanları boşa çıkartacak bir söylem ve pratik çok daha elzemdir. Biden’ın tek cephe siyasetini bertaraf edecek yol, tüm vatandaşlara yönelik inandırıcılığı şeksiz bir kuşatıcı dili pratiğe dönüştürmekten geçiyor. “Nefret ettirmeyin, sevdirin!” öğüdü, siyasetimizin baş tacı haline getirilmelidir. Herkesi kendinden bilerek sahiplenen anlayış zaten AK Parti’nin varlık sebebini oluşturuyor. Bu anlayış temelinde her kesimle vakit geçirmeksizin bizzat Cumhurbaşkanımızın temasa geçmesi siyaseten hayati öneme sahiptir. Ezcümle: Yeni bir kucaklaşma, yeni bir helalleşme ve yepyeni bir başlangıç için Reis’in düğmeye basması şart."
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