Mehmet Metiner, 'Üniversiteler fuhuş evleridir' diyen Ebubekir Sofuoğlu'nu savundu
Prof. Ebubekir Sofuoğlu'nun katıldığı bir televizyon programında tartışma yaratan sözleri bu kez de CNN Türk ekranlarını karıştırdı. Ahmet Hakan'ın hazırlayıp sunduğu Tarafsız Bölge'de konuşan Mehmet Metiner, Sofuoğlu'nun tartışma yaratan sözlerini söylemediğini ifade ederek yapılan eleştirilere karşı çıktı.
AKP eski milletvekili Mehmet Metiner'in Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu ile ilgili, "Üniversiteler fuhuş yuvasıdır sözünü söylememiştir" çıkışı tartışma yarattı.
AHMET HAKAN İTİRAZ ETTİ
Ahmet Hakan ise Sofuoğlu'nun konuşmasını çıkarttığını ve on kez de dinlediğini söyleyerek Mehmet Metiner'e itiraz etti. Ahmet Hakan, konuşmada bu eleştiriyi yapanları haklı çıkaracak ima bulunduğunu söyledi.
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